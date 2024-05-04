Урал накрыли майские снегопады

Из-за сильных снегопадов сотни домов в Свердловской и Тюменской областях оказались без электричества. На дорогах возникли километровые заторы.

Сильные снегопады вторые сутки идут в различных районах Урала. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Свердловской области, которую снегопад и ледяные дожди накрыли в ночь на субботу, 4 мая. Больше всего снега выпало в городе Ревда . Там высота снежного покрова составила 32 сантиметра.

В сотнях домов в нескольких городах нет электричества. "Подобные серьезные последствия непогоды, которая на отдельных территориях еще не стабилизировалась, не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет", - заявил представитель пресс-службы компании "Россети Урал". Основные повреждения связаны с налипанием мокрого снега на провода, обледенением элементов ЛЭП и падением деревьев из-за резких порывов ветра, а также из-за ледяного дождя.

Движение грузовиков между Пермью и Екатеринбургом ограничено

На дорогах области возникли километровые заторы, участки трасс перекрыты для транспорта из-за снежных заносов на проезжей части. На трассе Пермь-Екатеринбург (Пермский тракт) образовалась многокилометровая пробка, водители стоят в ней по несколько часов. Власти были вынуждены ввести здесь ограничение движения для грузового транспорта.

Из-за непогоды и обледенения проводов в субботу на несколько часов были задержаны шесть поездов дальнего следования. В Екатеринбурге отменена репетиция парада Победы, которая должна была пройти 4 мая, сообщает издание E1.ru . По данным синоптиков, снегопад должен стихнуть к ночи 5 мая.

Снегопады в других российских регионах

Снегом занесло также Тюмень, Татарстан, Чувашию и Удмуртию.

Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что за последние 12 часов в Тюмени выпало более половины месячной нормы осадков в виде мокрого снега. Под тяжестью снега падают деревья и ветки. В городе действуют сотни единиц дорожной техники. Сформировано 15 бригад, которые занимаются сбором сломанных деревьев.

Глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, в некоторых районах зафиксировано более 30 отключений электричества. Он указал, что в городе переносятся все запланированные массовые мероприятия, добавив, что, по прогнозу, в ближайшие дни снегопад продолжится.