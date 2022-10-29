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На месте трагедии в Сеуле Фото: Lee Jin-Man/AP/dpa/picture alliance
ОбществоЮжная Корея

В давке в Сеуле погиб минимум 151 человек

Екатерина Венкина
5 ч. назад

В давке в столице Южной Кореи погиб минимум 151 человек, около 80 пострадали. Мэр Сеула в экстренном порядке возвращается из Европы.

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В давке во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи - Сеуле - погиб минимум 151 человек, передало агентство Reuters. 76 пострадали, сообщило в субботу, 29 октября, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы. Среди погибших - не менее 19 иностранцев.

Инцидент произошел в районе Итхэвон, неподалеку от отеля Hamilton, располагающегося в узком переулке. По данным медиков, у целого ряда жителей из-за давки и паники произошла остановка сердца. На видео с места событий видно, что в районе ЧП присутствовало большое число пожарных расчетов. По оценкам Yonhap, - не менее 142.

Мэр Сеула в экстренном порядке возвращается из Европы

Президент Юн Сок Ёль, который председательствовал на экстренном заседании, распорядился незамедлительно оказать пострадавшим первую помощь, указали в канцелярии главы государства. Мэр столицы О Се Хун решил незамедлительно прервать поездку в Европу. По оценкам полиции, в Итхэвоне для празднования Хэллоуина собралось около 100 тыс. человек.

В районе, расположенном вблизи военной базы США, - множество баров, ресторанов и дискотек. Для жителей Сеула эти гуляния были одним из первых массовых мероприятий после отмены коронавирусных ограничений, на которое можно было прийти без медицинских масок.

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