 Датчане решают вопрос о присоединении к оборонной политике ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 01.06.2022

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Европа

Датчане решают вопрос о присоединении к оборонной политике ЕС

После начала войны в Украине власти Дании решили отказаться от исключения, которое позволяет этой стране не участвовать в Общей политике обороны и безопасности ЕС.

Центр Копенгагена

Центр Копенгагена

В Дании в среду, 1 июня, проходит референдум об участии королевства в программе оборонного сотрудничества в ЕС. Почти 4,3 млн граждан страны решают вопрос об отказе от исключений, которые позволяют ей не участвовать в Общей политике обороны и безопасности (CSDP) Европейского Союза.

За отмену этих исключений высказались 11 из 14 политических партий, включая правящих социал-демократов. Предварительные результаты голосования станут известны поздним вечером.

Всё изменила война в Украине

О решении провести референдум заявила в начале марта, спустя 10 дней после начала войны в Украине, премьер-министр Метте Фредериксен, после того как пять ведущих парламентских партий договорились об изменении политики безопасности страны. Дания является членом НАТО, но остается единственным государством ЕС, которое не участвует в Общей политике обороны и безопасности.

Исключение Евросоюза для Дании действует с 1993 года, оно принято после того, как датчане отвергли на референдуме Маастрихтский договор об основании ЕС. Оно означает, что Копенгаген участвует в гражданских миссиях ЕС, но не в военных. Кроме того, королевство не принимает участия в совместных разработках вооружений, приобретении военного оборудования и обсуждении вопросов безопасности.

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    Автор: Клаудиа Ден


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