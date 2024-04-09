В Челябинске начался суд о национализации "Макфы"

По ходатайству представителей Генпрокуратуры судебный процесс по делу о передаче активов "Макфы" государству проходит в закрытом режиме.

Центральный районный суд города Челябинск начал предварительное заседание по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства АО "Макфа" и других компаний холдинга. Как сообщают российские СМИ во вторник, 9 апреля, суд решил закрыть этот процесс для прессы.

О рассмотрении дела в закрытом режиме ходатайствовали представители Генпрокуратуры, ссылаясь на тайну следствия. По их словам, в процессе будут представлены материалы уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которое еще расследуется. Представители ответчиков выступали против этого ходатайства.

Иск Генпрокуратуры о национализации "Макфы"

Генпрокуратура 28 марта подала иск в Центральный районный суд Челябинска, потребовав обратить в доход государства активы АО "Макфа", одного из крупнейших в России производителей макаронных изделий.

По мнению ведомства, это и еще несколько предприятий, включая "Смак" и "Челябинскоблгаз", имеют коррупционное происхождение, так как их бенефициары - экс-губернатор Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов - занимались бизнесом, находясь при этом на государственной службе. Таким образом, они "в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения", писал "Коммерсант".

1 апреля стало известно, что судебный пристав-исполнитель для обеспечения иска Генпрокуратуры арестовал счета и активы родственников Юревича и Белоусова на 100 триллионов рублей.

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