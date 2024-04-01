По делу "Макфы" арестованы активы на 100 триллионов рублей

Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова на 100 триллионов рублей, сообщает в понедельник, 1 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на постановление. Арест наложен для обеспечения иска Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества крупнейшего в стране производителя макаронных изделий - АО "Макфа" - и аффилированных с ним компаний в интересах РФ.

Как следует из текста постановления, обеспечительные меры затронули счета зятя Белоусова, матери Юревича и других физических и юридических лиц. Кроме того, по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% акций компаний "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак", "Новая пятилетка", "Долговское", "Челябинскоблгаз", "Арком", "Каланчакский комбинат хлебопродуктов". Эти активы, как предполагается, принадлежат родственникам Юревича и Белоусова, а также кипрской и нидерландской компаниям.

Иск Генпрокуратуры о национализации "Макфы"

Генпрокуратура 28 марта подала иск в Центральный районный суд Челябинска, потребовав обратить в доход государства акции АО "Макфа".

По мнению ведомства, это и еще несколько предприятий, включая "Смак" и "Челябинскоблгаз", имеют коррупционное происхождение, так как их бенефициары - Юревич и Белоусов - занимались бизнесом, находясь при этом на государственной службе. Таким образом, они "в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения", писал "Коммерсант".

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