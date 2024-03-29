Генпрокуратура РФ попросила суд национализировать "Макфу"

Генеральная прокуратура России обратилась в суд Челябинска с иском о национализации крупнейшего в стране производителя макаронных изделий - АО "Макфа", пишет "Коммерсант" в четверг, 28 марта.

По мнению прокуратуры, это и еще несколько предприятий, включая "Смак" и "Челябинскоблгаз", имеют коррупционное происхождение, так как их бенефициары - бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов - занимались бизнесом, находясь при этом на государственной службе. Таким образом, они "в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения".

В то время как по закону Юревич и Белоусов должны были прекратиться заниматься бизнесом и задекларировать свои активы, прокурорская проверка установила, что они "фактически" владели группой компаний, сведения о которых не декларировали и не передавали в контрольные органы. "При этом высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов", - приводит выводы Генпрокуратуры "Коммерсант".

За два года войны Генпрокуратура попросила национализировать более 180 компаний

Согласно исследованию "Новой газеты Европа" и Transparency International, за два года войны в Украине Генпрокуратура России подала в суды рекордные 40 исков о национализации более чем 180 частных компаний. Авторы расследования выяснили, что суммарные активы компаний, которые планируется изъять в пользу государства, составляют около 1,04 трлн рублей - или 0,6% ВВП России за 2023 год.

Для сравнения, в 2020 и 2021 годах Генпрокуратура подавала всего по три подобных иска в год. Однако в 2022 был принят указ, запрещающий сделки с долями иностранцев в стратегически важных предприятиях, а в 2023 - о возможности временного контроля над активами компаний или частных лиц из "недружественных государств".

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