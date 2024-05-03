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В бывшей ставке Гитлера обнаружены человеческие останки

Елена Дожина
3 мая 2024 г.

Кому принадлежат скелеты, обнаруженные в "Волчьем логове", и почему у них не хватает конечностей, пока неясно. Прокуратура Польши начала расследование.

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Энтузиасты-исследователи из польского фонда Fundacja Latebra, немецкого историко-археологического журнала Relikte der Geschichte и криминалисты извлекают из-под бетона человеческие останки
Энтузиасты-исследователи из польского фонда Fundacja Latebra и немецкого историко-археологического журнала Relikte der Geschichte были шокированы, обнаружив человеческие останкиФото: Jens Hfalek/RELIKTE der Geschichte

Главная ставка Гитлера "Волчье логово" ("Wolfsschanze") на территории Восточной Пруссии, после 1945 года отошедшей к Польше, до сих пор представляет собой страшное, мрачное место. В годы Второй мировой войны "Волчье логово" занимало территорию почти в 250 гектаров. Рядом с главной ставкой верховного командования вермахта располагались связанные системой бункеров штаб-квартиры рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (Heinrich Himmler), ближайшего пособника Гитлера Германа Геринга (Hermann Göring) , филиал рейхсканцелярии, оперативный центр люфтваффе и разведотдел Fremde Heere Ost.

Бункер, принадлежавший Адольфу Гитлеру, в "Волчьем логове" в Польше. Сегодня здесь музей под открытым небом, где можно получить разрешение на исследования
Руины бункера, принадлежавшего Адольфу Гитлеру, в "Волчьем логове" в ПольшеФото: xtartezyx/Pond5 Images/IMAGO

Именно здесь в июле 1944 года было совершено неудачное покушение на Гитлера, а в январе 1945 года саперы вермахта перед самым отступлением взорвали бетонные бункеры, толщина которых достигала восьми метров.

Сегодня "Волчье логово", находящееся в гуще леса и окруженное болотами и озерами, состоит из огромных, покрытых мхом бункеров и остатков зданий, и ежегодно привлекает сотни тысяч искателей приключений. Энтузиасты из польского фонда Fundacja Latebra и немецкого историко-археологического журнала Relikte der Geschichte уже несколько лет обследуют территорию "Волчьего логова". В конце апреля стало известно о страшной находке, обнаруженной ими еще в феврале: в руинах дома Геринга были найдены скелеты нескольких человек, в том числе, новорожденного ребенка.

 "Это был настоящий шок, - вспоминает в разговоре с DW участник группы Октавиан Бартошевски. - В этот день мы хотели выяснить, действительно ли под слоем бетона в доме номер 15, в свое время принадлежавшего Герингу, находился деревянный пол. Был уже вечер. На глубине примерно 20 сантиметров мы нашли обгоревшие доски и поврежденные канализационные трубы. И вдруг среди них мы увидели фрагмент человеческого черепа".

Под бетонным полом в бывшем доме пособника Гитлера Германа Геринга в "Волчьем логове" были обнаружены пять скелетов
В доме пособника Гитлера Германа Геринга в "Волчьем логове" обнаружили пять скелетовФото: Jens Hfalek/RELIKTE der Geschichte

Прибывшие на место эксперты-криминалисты нашли еще один скелет, затем - еще один. Всего были найдены останки пяти человек: судя по всему, двух мужчин, женщины, ребенка 7-10 лет и младенца. Вполне возможно, что это члены одной семьи. При раскопках не было обнаружено никаких деталей одежды, обуви, украшений или каких-то других личных вещей. Возможно, тела были погребены уже обнаженными. Ислледователи также констатировали, что у всех скелетов отсутствовали конечности.

"Мы ожидали найти что угодно, но только не это. Особенно через столько лет после войны и учитывая то, сколько туристов и искателей сокровищ здесь бывает. Мы надеемся, что криминалисты, историки и ученые помогут пролить свет на эту необычную историю", - отметил Октавиан Бартошевски.

После фотодокументации кости были переданы польским следователям и судмедэкспертам.

Кому принадлежат останки?

Кому принадлежат останки? Как и когда они попали в дом нацистского преступника Геринга? Почему они были погребены в обнаженном виде? Почему у скелетов отсутствуют конечности: растворились ли сравнительно тонкие кости с течением времени или их ампутировали? Все эти вопросы до настоящего времени остаются без ответов.

Остатки бункера, принадлежавший Герману Герингу
Руины бункера, принадлежавшего Герману Герингу, в котором были найдены останки пяти человекФото: Zydrius Tartenis/PantherMedia/picture alliance

Польская прокуратура начала расследование, однако официально озвученных версий пока нет. Прежде всего предстоит выяснить, идет ли речь о массовом убийстве и имеет ли оно какое-то отношение к нацистам. Участники группы, сделавшие страшную находку, выдвинули еще несколько предположений. Одно из них - под домом Геринга захоронены древние останки, которые просто не заметили при строительстве здания.

"Рядом со скелетами были обнаружены так называемые "чертовы пальцы" - окаменелые ростры белемнита, которые иногда использовали в виде амулетов. Их не находили больше нигде в "Волчьем логове", поэтому некоторые исследователи-любители допускают, что на этом месте могло быть древнее захоронение", - объясняет одно из предположений Октавиан Бартошевски.

Не в пользу этой версии говорят два факта: поверх захоронения проходят канализационные трубы, и при их прокладке стоители не могли бы не увидеть человеческие останки. Кроме того, скелеты находятся на глубине всего около 20 сантиметров, что недостаточно для классического захоронения. 

Череп и лежащая рядом челюсть с зубами принадлежала, вероятно, мужчине в годах. Рядом были скелеты еще одного мужчины, женщины, ребенка и младенца.
Череп и лежащая рядом челюсть с зубами принадлежала, вероятно, мужчинеФото: Jens Hfalek/RELIKTE der Geschichte

Сам Бартошевски считает, что тела были захоронены уже после строительства дома - и, может быть, с ведома самого Геринга. "Пол в доме состоял как бы из трех пластов. Сверху керамическая плитка, под ней бетон, а потом земля, в которой лежали останки. Не исключено, что они были специально прикрыты досками перед заливкой бетона, потому что каких-то специальных креплений для фиксации деревянного покрытия там не было", - говорит исследователь.  

Наконец, не исключено, что тела были погребены уже после окончания Второй мировой войны - люди, чьи останки были обнаружены, могли стать жертвами массового убийства, не имевшего отношения к нацистам. Более точный ответ будет известен после завершения расследования. 

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