В бывшей ставке Гитлера обнаружены человеческие останки

В бывшей ставке Гитлера обнаружены человеческие останки3 мая 2024 г.
Главная ставка Гитлера "Волчье логово" ("Wolfsschanze") на территории Восточной Пруссии, после 1945 года отошедшей к Польше, до сих пор представляет собой страшное, мрачное место. В годы Второй мировой войны "Волчье логово" занимало территорию почти в 250 гектаров. Рядом с главной ставкой верховного командования вермахта располагались связанные системой бункеров штаб-квартиры рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (Heinrich Himmler), ближайшего пособника Гитлера Германа Геринга (Hermann Göring) , филиал рейхсканцелярии, оперативный центр люфтваффе и разведотдел Fremde Heere Ost.
Именно здесь в июле 1944 года было совершено неудачное покушение на Гитлера, а в январе 1945 года саперы вермахта перед самым отступлением взорвали бетонные бункеры, толщина которых достигала восьми метров.
Сегодня "Волчье логово", находящееся в гуще леса и окруженное болотами и озерами, состоит из огромных, покрытых мхом бункеров и остатков зданий, и ежегодно привлекает сотни тысяч искателей приключений. Энтузиасты из польского фонда Fundacja Latebra и немецкого историко-археологического журнала Relikte der Geschichte уже несколько лет обследуют территорию "Волчьего логова". В конце апреля стало известно о страшной находке, обнаруженной ими еще в феврале: в руинах дома Геринга были найдены скелеты нескольких человек, в том числе, новорожденного ребенка.
"Это был настоящий шок, - вспоминает в разговоре с DW участник группы Октавиан Бартошевски. - В этот день мы хотели выяснить, действительно ли под слоем бетона в доме номер 15, в свое время принадлежавшего Герингу, находился деревянный пол. Был уже вечер. На глубине примерно 20 сантиметров мы нашли обгоревшие доски и поврежденные канализационные трубы. И вдруг среди них мы увидели фрагмент человеческого черепа".
Прибывшие на место эксперты-криминалисты нашли еще один скелет, затем - еще один. Всего были найдены останки пяти человек: судя по всему, двух мужчин, женщины, ребенка 7-10 лет и младенца. Вполне возможно, что это члены одной семьи. При раскопках не было обнаружено никаких деталей одежды, обуви, украшений или каких-то других личных вещей. Возможно, тела были погребены уже обнаженными. Ислледователи также констатировали, что у всех скелетов отсутствовали конечности.
"Мы ожидали найти что угодно, но только не это. Особенно через столько лет после войны и учитывая то, сколько туристов и искателей сокровищ здесь бывает. Мы надеемся, что криминалисты, историки и ученые помогут пролить свет на эту необычную историю", - отметил Октавиан Бартошевски.
После фотодокументации кости были переданы польским следователям и судмедэкспертам.
Кому принадлежат останки?
Кому принадлежат останки? Как и когда они попали в дом нацистского преступника Геринга? Почему они были погребены в обнаженном виде? Почему у скелетов отсутствуют конечности: растворились ли сравнительно тонкие кости с течением времени или их ампутировали? Все эти вопросы до настоящего времени остаются без ответов.
Польская прокуратура начала расследование, однако официально озвученных версий пока нет. Прежде всего предстоит выяснить, идет ли речь о массовом убийстве и имеет ли оно какое-то отношение к нацистам. Участники группы, сделавшие страшную находку, выдвинули еще несколько предположений. Одно из них - под домом Геринга захоронены древние останки, которые просто не заметили при строительстве здания.
"Рядом со скелетами были обнаружены так называемые "чертовы пальцы" - окаменелые ростры белемнита, которые иногда использовали в виде амулетов. Их не находили больше нигде в "Волчьем логове", поэтому некоторые исследователи-любители допускают, что на этом месте могло быть древнее захоронение", - объясняет одно из предположений Октавиан Бартошевски.
Не в пользу этой версии говорят два факта: поверх захоронения проходят канализационные трубы, и при их прокладке стоители не могли бы не увидеть человеческие останки. Кроме того, скелеты находятся на глубине всего около 20 сантиметров, что недостаточно для классического захоронения.
Сам Бартошевски считает, что тела были захоронены уже после строительства дома - и, может быть, с ведома самого Геринга. "Пол в доме состоял как бы из трех пластов. Сверху керамическая плитка, под ней бетон, а потом земля, в которой лежали останки. Не исключено, что они были специально прикрыты досками перед заливкой бетона, потому что каких-то специальных креплений для фиксации деревянного покрытия там не было", - говорит исследователь.
Наконец, не исключено, что тела были погребены уже после окончания Второй мировой войны - люди, чьи останки были обнаружены, могли стать жертвами массового убийства, не имевшего отношения к нацистам. Более точный ответ будет известен после завершения расследования.