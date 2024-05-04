В бундесвере произошла утечка данных о видеосовещаниях

Данные о тысячах онлайн-совещаний в бундесвере, которые проводились через систему видеоконференций Webex, многие месяцы были в открытом доступе в интернете. Об этом сообщила по результатам собственного расследования немецкая газета Die Zeit в субботу, 4 мая. Причиной стали проблемы с безопасностью видеоплатформы, принадлежащей американскому концерну Cisco. Как сообщает газета, она обнаружила информацию о шести тысячах конференций, реальное же число совещаний, информацию о которых могли получить посторонние, могло быть гораздо больше.

В интернете можно было найти расписание конференций, данные об их продолжительности, темы совещаний, а также имя организатора, но не запись самих переговоров. Тем не менее, утечка могла быть серьезной, поскольку некоторые онлайн-встречи классифицировались как секретные. В материале Die Zeit указывается, что бундесвер не смог исключить утечки конфиденциальной информации из-за этой бреши в системе безопасности. При этом данных о том, что это все же могло произойти, также нет. Лишь после запроса издания бундесвер 3 мая решил временно перестать пользоваться платформой Webex и отключил все свои аккаунты.

Журналистам Die Zeit также удалось добавиться в личные кабинеты для видеоконференций многих сотрудников бундесвера, в том числе главы ВВС Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца (Ingo Gerhartz). Кабинеты не были защищены паролями, утверждает издание.

Российские спецслужбы записали секретную видеоконференцию

Несколько месяцев назад утечка записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров ВВС Германии уже стала причиной серьезного скандала. Аудиозапись разговора офицеров, на которой обсуждалась возможность ударов по Керченскому мосту при помощи немецких дальнобойных крылатых ракет TAURUS, была опубликована главным редактором российского государственного телеканала RT Маргаритой Симоньян 1 марта.

Минобороны ФРГ признало факт утечки записи разговора, но не комментировало его содержание. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) назвал происшедшее "гибридной дезинформирующей атакой" со стороны России.

Британская газета The Sunday Times 3 марта написала, что 19 февраля глава ВВС Германии Инго Герхарц находясь в отеле в Сингапуре, воспользовался незащищенным от прослушки програмным обеспечением Webex на своем смартфоне при обсуждении конфиденциальной военной информации в режиме видеоконференции.