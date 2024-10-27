В Болгарии седьмой раз за три года выбирают парламент

Болгария безуспешно пытается избрать новый состав Национального собрания с 2021 года. По прогнозам, ни одной из коалиций или партий опять не удастся заручиться поддержкой большинства для формирования правительства.

В Болгарии в воскресенье, 27 октября, вновь проходят внеочередные парламентские выборы - уже седьмые за последние три года. Граждане страны в седьмой раз с 2021 года должны избрать новый состав Национального собрания, но, согласно прогнозам, ни одной из коалиций или партий вновь не удастся заручиться поддержкой большинства для формирования правительства.

В избирательные списки включены 19 партий, девять коалиций и один независимый кандидат. Безусловными лидерами гонки остаются два объединения - ГЕРБ с "Союзом демократических сил" и "Продолжаем перемены" с "Демократической Болгарией". Ожидается, что эти коалиции получат соответственно 26 и 16 голосов избирателей. Третье место, вероятнее всего, удержит пророссийская партия "Возрождение".

Политическая нестабильность в Болгарии

Основная борьба развернется между коалициями "Движение за права и свободы - Новое начало" и "Альянсом за права и свободы", у которых почти равная поддержка со стороны избирателей - 7,6 и 7,9 процента. Рейтинг коалиции Болгарской социалистической партии и Объединенных левых - на уровне 7 процентов.

Болгария - беднейшая страна Евросоюза - так и не может восстановить стабильность после антикоррупционных протестов 2021 года, приведших к свержению тогдашнего правительства премьер-министра Бойко Борисова. Политическая нестабильность может поставить под угрозу вступление Болгарии в еврозону в 2025 году и получение этой страной многомиллиардной помощи от Евросоюза, отмечает агентство AFP.