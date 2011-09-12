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Фото: sergio delle vedove/Zoonar/picture alliance
Фото: sergio delle vedove/Zoonar/picture alliance
МИД Болгарии
Внешнеполитическое ведомство Республики Болгария.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Болгария высылает российского дипломата
Болгария высылает российского дипломата
Ранее София заподозрила 6 россиян в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2011-2020 годах.
Политика
29.04.2021
29 апреля 2021 г.
Освобождение или оккупация? Скандал в Софии
Освобождение или оккупация? Скандал в Софии
Между Болгарией и Россией разгорелся скандал из-за исторической выставки, и не только из-за нее.
Политика
06.09.2019
6 сентября 2019 г.
Болгария попросила РФ не употреблять термин "освобождение"
Болгария попросила РФ не употреблять термин "освобождение"
В Софии откроется выставка, посвященная освобождению Болгарии от нацистов.
Политика
04.09.2019
4 сентября 2019 г.
Глава МИД Болгарии: Путин желает быть сильным мужчиной
Глава МИД Болгарии: Путин желает быть сильным мужчиной
Острое интервью главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой - о российском газе, Путине и беженцах.
Политика
19.09.2018
19 сентября 2018 г.
26:04 мин.
МИД Болгарии возмутил комментарий вице-премьера РФ
МИД Болгарии возмутил комментарий вице-премьера РФ
МИД возмутил комментарий Дмитрия Рогозина о планах Минобороны Болгарии.
08.10.2014
8 октября 2014 г.
МИД Болгарии: Министр не обещал Лукашенко денег за освобождение оппозиционеров
МИД Болгарии: Министр не обещал Лукашенко денег за освобождение оппозиционеров
МИД Болгарии опроверг информацию польской газеты о том, что болгарский министр иностранных дел Николай Младенов обещал президенту Беларуси Александру Лукашенко 2 миллиарда евро в обмен на освобождение политзаключенных.
12.09.2011
12 сентября 2011 г.
Всего публикаций: 6
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