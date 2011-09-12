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Здание министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Фото: sergio delle vedove/Zoonar/picture alliance Фото: sergio delle vedove/Zoonar/picture alliance

МИД Болгарии

Внешнеполитическое ведомство Республики Болгария.

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Контекст

Министерство иностранных дел Болгарии

Болгария высылает российского дипломата

Болгария высылает российского дипломата

Ранее София заподозрила 6 россиян в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2011-2020 годах.
Политика29 апреля 2021 г.
Памятник советскому солдату в Бургасе

Освобождение или оккупация? Скандал в Софии

Освобождение или оккупация? Скандал в Софии

Между Болгарией и Россией разгорелся скандал из-за исторической выставки, и не только из-за нее.
Политика6 сентября 2019 г.
советская армия времен Великой отечественной войны

Болгария попросила РФ не употреблять термин "освобождение"

Болгария попросила РФ не употреблять термин "освобождение"

В Софии откроется выставка, посвященная освобождению Болгарии от нацистов.
Политика4 сентября 2019 г.
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Глава МИД Болгарии: Путин желает быть сильным мужчиной

Глава МИД Болгарии: Путин желает быть сильным мужчиной

Острое интервью главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой - о российском газе, Путине и беженцах.
Политика19 сентября 2018 г.26:04 мин.
Истребители F-16

МИД Болгарии возмутил комментарий вице-премьера РФ

МИД Болгарии возмутил комментарий вице-премьера РФ

МИД возмутил комментарий Дмитрия Рогозина о планах Минобороны Болгарии.
8 октября 2014 г.
Александр Лукашенко

МИД Болгарии: Министр не обещал Лукашенко денег за освобождение оппозиционеров

МИД Болгарии: Министр не обещал Лукашенко денег за освобождение оппозиционеров

МИД Болгарии опроверг информацию польской газеты о том, что болгарский министр иностранных дел Николай Младенов обещал президенту Беларуси Александру Лукашенко 2 миллиарда евро в обмен на освобождение политзаключенных.
12 сентября 2011 г.
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