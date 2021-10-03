В бюджете РФ на 2022 год расходы на оборону вновь выйдут на второе место

Военные расходы в 2022 году вновь поднимутся на вторую позицию в бюджете РФ. Как и до пандемии, они будут выше, чем траты на экономику. Это следует из проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы, о котором в воскресенье, 3 октября, пишет РБК.

Расходы по разделу "Национальная оборона" в следующем году превысят 3,5 триллиона рублей, что почти равняется 15 процентам общих расходов РФ или 2,6 процента прогнозируемого ВВП России. Тем временем расходы на "Национальную экономику" заложены на уровне 3,46 триллиона рублей. Крупнейшей статьей расходов остается социальная политика, на эти цели будет направлено более 5,8 триллиона рублей.

Тем самым после двух лет более высоких трат на субсидии бизнесу на фоне пандемии бюджет возвращается к докризисному соотношению, отмечает РБК. В 2020 году впервые с 2014-го на экономику было затрачено больше средств, чем на оборону. В текущем году Минфин планирует направить более 3,6 триллиона рублей на нужды экономического сектора и 3,4 триллиона - на оборону.

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