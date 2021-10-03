 В бюджете РФ на 2022 год расходы на оборону вновь выйдут на второе место | Новости из Германии о России | DW | 03.10.2021

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Россия

В бюджете РФ на 2022 год расходы на оборону вновь выйдут на второе место

После двух лет поддержки бизнеса на фоне пандемии в следующем году расходы на экономику в России вновь станут ниже военных трат, пишет РБК.

Вертолеты, танк и военное судно на учениях в России

Военные учения в России

Военные расходы в 2022 году вновь поднимутся на вторую позицию в бюджете РФ. Как и до пандемии, они будут выше, чем траты на экономику. Это следует из проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы, о котором в воскресенье, 3 октября, пишет РБК.

Расходы по разделу "Национальная оборона" в следующем году превысят 3,5 триллиона рублей, что почти равняется 15 процентам общих расходов РФ или 2,6 процента прогнозируемого ВВП России. Тем временем расходы на "Национальную экономику" заложены на уровне 3,46 триллиона рублей. Крупнейшей статьей расходов остается социальная политика, на эти цели будет направлено более 5,8 триллиона рублей.

Тем самым после двух лет более высоких трат на субсидии бизнесу на фоне пандемии бюджет возвращается к докризисному соотношению, отмечает РБК. В 2020 году впервые с 2014-го на экономику было затрачено больше средств, чем на оборону. В текущем году Минфин планирует направить более 3,6 триллиона рублей на нужды экономического сектора и 3,4 триллиона - на оборону.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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