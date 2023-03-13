В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

В Берлин с большой постановкой на одной из лучших сцен города приехал Белорусский свободный театр. В конце нулевых, чтобы попасть на спектакли этого театра в Минске, надо было звонить по секретным номерам телефона и блуждать по спальным районам - играть приходилось буквально в квартирах друзей. Затем эмигрировавшие в Лондон основатели театра Николай Халезин и Наталья Каляда, которым возвращение в Минск грозило тюрьмой, начали работать с актерами и фактически ставить спектакли по скайпу - и это задолго до коронавирусной "удаленки".

За последние несколько лет Беларусь, где гайки были окончательно закручены, покинули фактически все актеры театра, и у режиссерского дуэта появилась возможность, никуда не спеша и не опасаясь ареста, создавать в Лондоне масштабные постановки. Например, "Собаки Европы" по роману Ольгерда Бахаревича, которая стала, пожалуй, самой крупной и громкой постановкой в истории белорусского театра. "Собак" и привезли в Берлин, спектакль прошел в Немецком театре прямо напротив посольства Украины 10 и 11 марта. Играли актеры на белорусском языке в сопровождении английских и немецких субтитров.

Белорусский "Улисс"

Самоуверенный, радикальный, наглый и пророческий 900-страничный роман Бахаревича, - кое-кто называл его "белорусским "Улиссом" - казалось, был написан для этого наглого маленького театра, который “и от дедушки ушел, и от бабушки ушел”, прославился на весь мир (в одной из его постановок сыграл Джуд Лоу) и искал материал для громкой лондонской премьеры.

Сцена из спектакля "Собаки Европы" - Dogs of Europe Фото: Linda Nylind

Бахаревич описал мир 2049 года, в котором поглотившая не только Беларусь, но и Китай православно-фундаменталистская Российская империя противостоит наследнику Европейского Союза, который, впрочем, тоже меньше всего похож на рай. Между блоками была построена стена в три раза выше Берлинской, которую преодолевают разве что шпионы и ищущие правды беспокойные души. С одной стороны стены - репрессивно-военная диктатура (а само слово "Беларусь" исчезло даже с карт), с другой - бездуховный в прямом смысле Запад, где на целую страну остались два книжных магазина, да и те фактически разорены. Несмотря на критику Запада этот роман в мае 2022 года признали в Беларуси экстремистским - отличный материал для подпольного запрещенного театра.

Бездуховный Запад в "Собаках Европы"

Два этих мира белорусский театр показал громко, подробно и со страстью. Первые полтора часа - мир белорусской деревни будущего, спокойствие которой нарушают пришельцы - таинственная шпионка и холеный русский офицер. Затем антракт, во время которого все отдыхают, зрители стоят в очереди в буфете, а несчастный актер Павел Городницкий (он же и талантливый музыкант из группы "Разбитое сердце пацана") по непостижимой режиссерской прихоти голым наматывает круги по сцене. Как это играет на руку драматургии спектакля, осталось не ясно, похоже, Павел проиграл пари или слишком часто опаздывал на репетиции.

Потом вторая часть - тот же Павел играет берлинского детектива, расследующего в Берлине, Гамбурге, Париже, Праге и Минске судьбу славянского эмигранта - последнего поэта в мире, где не осталось поэзии. Заметно, что Бахаревич (больше шести лет проживший в Германии) хорошо знает Запад и обеспокоен теми тенденциями, которыми он в нем замечает - от некоей поверхностности его обитателей до путинферштеерства.

Драйв и предостережение

Сначала о хорошем - спектакль удался. Мир будущего складывается в цельную - пускай и довольно дикую - картину. Этому способствует отлично подобранная музыка с живыми инструментами (над спектаклем работал в том числе берлинский композитор Сергей Невский), которая сглаживает сценарные несостыковки и вообще придает происходящему настоящий драйв. Зрелище работает и как некое предостережение - книга вышла в 2017 году, спектакль готовили до вторжения России в Украину, но не надо сильно стараться, чтобы заметить, что мир явно движется в направлении, которое описал Бахаревич.

Сцена из спектакля "Собаки Европы" Фото: Linda Nylind

От исторических параллелей с сегодняшними выпусками новостей то и дело мурашки бегут по коже. Кроме того, на уехавших от режима молодых белорусских актеров просто приятно смотреть: каких бы диких персонажей они ни играли, в них чувствуется подлинность и свежесть.

Между андеграундом и берлинской сценой

С другой стороны, нельзя сказать, что переход от андерграунда на главные сцены европейских столиц дался театру совершенно безболезненно - в достоинствах театра скрываются и его недостатки. Небрежность в работе с актерами (психологизма немецкой актерской школы тут нет и в помине) и наскоро набросанные неглубокие персонажи адекватно выглядели бы в андерграунде, но в конкуренции с лучшими мировыми мастерами (а с ними неизбежно приходится конкурировать, если ты играешь на сцене Немецкого театра) ожидаешь большей тонкости.

Мазки тут настолько широкие, что все происходящее кажется черновой версией или наброском действительно масштабного будущего спектакля, над которым предстоит работать еще несколько лет. Ветер истории и талант создателей вынесли Белорусский свободный театр на главные сцены, но в душе он остался маленьким андерграундным театриком - это заметно, но кто сказал, что в этом есть проблема? Возможно, впрочем, то, что может показаться зрителю небрежностью, на самом деле было сознательным решением с тем, чтобы сохранить этот вайб.

Смотреть на антиутопию из антиутопии

И уж точно никакой вины авторов нет в том, что зрители смотрят эту антиутопию, уже находясь в антиутопии - которая оказывается более кровава и невыносима, чем то, что мы видим на сцене. Если до 24 февраля над Беларусью в составе Российской Империи можно было иронизировать (столкновению русского и белорусского посвящено немало сатирических эпизодов), то после вторжения России в Украину (в том числе и с белорусской территории) мы видим, какие серьезные последствия могут быть у вещей, о которых предупреждают нас Бахаревич и Халезин.

"Я очень долго жил в Беларуси - 12 лет. И мне не хотелось бы, чтобы эта антиутопия, в которой мы оказались, продолжалась до 2049 года. Например, ущемление белорусской идентичности и культуры. Белорусы только недавно, буквально на моих глазах начали раскрывать свою идентичность. И очень грустно, что сейчас это уничтожается, и культурная российская оккупация становится реальной оккупацией", - говорит после спектакля корреспонденту DW экономист Даниэль Крутцинна.

"Собаки Европы" не смогли остановить войну, но наглядно демонстрируют, к каким последствиям она может привести, и почему нельзя забывать про Беларусь- к 2049 году ее просто может не остаться на картах.

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