В Берлине вынесут приговор по делу "русского шпиона в бундестаге"

Четыре года назад эта новость буквально взорвала немецкие СМИ - всего за несколько недель до выборов в бундестаг выяснилось, что некто передал в посольство России сотни схем помещений парламента ФРГ. Сообщение о возбуждении уголовного дело молнией разлетелось по стране - пресловутый "русский шпион в бундестаге" был разоблачен на фоне сообщений о хакерских атаках на электронные почтовые ящики депутатов и фейковых новостей из России, целью которых якобы было воздействие на общественное мнение накануне парламентских выборов.

С тех пор прошло четыре года, и за это время обвинения в адрес российских спецслужб со стороны немецких политиков и СМИ лишь усиливались - как в связи с громким убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, так и в связи с отравлением Алексея Навального. Вдобавок ко всему в августе 2021 года в Потсдаме был задержан сотрудник британского посольства в Берлине, также по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Меду тем в феврале 2021 года Йенсу Ф., проходящему по делу о передаче схем помещений бундестага в посольство РФ, было предъявлено обвинение, в сентябре в Берлине начался суд. Приговор по этому делу должен быть вынесен на днях.

Впрочем, интерес к самому процессу со стороны СМИ гораздо ниже, чем к сообщению о начале расследования. В ходе одного из заседаний на процессе по делу Йенса Ф. единственным зрителем в зале Высшего земельного суда Берлина был корреспондент DW.

Состав преступления: письмо в посольство России

Немецкие законы предписывают как частным компаниям, так и госструктурам не реже одного раза в четыре года проводить проверку всех переносных электрических приборов в своих офисах - от кофеварок до настольных ламп и от кипятильников до микроволновок. Управление делами бундестага отдало этот заказ компании из Нижней Саксонии, в берлинском офисе которой работал Йенс Ф. Туда были отправлены сотни PDF-файлов со схемами помещений немецкого парламента, чтобы электрикам было проще ориентироваться в комплексе его зданий. Эти файлы хранились на жестком диске в офисе фирмы, доступ к ним имел ограниченный круг лиц.

Купол Рейхстага

По данным прокуратуры, обвиняемый скопировал на CD-ROM в общей сложности 385 файлов со схемами помещений и рассортировал их на 46 папок с соответствующими названиями. Диск он положил в конверт, написал на нем адрес посольства России и добавил на русском слово "Важно!". Обратный адрес на конверте указан не был.

Как сказано в обвинительном заключении, Йенс Ф. рассчитывал на то, что письмо окажется в руках российских спецслужб. И не важно, что схемы помещений бундестага не засекречены - сам факт "выражения готовности" осуществлять агентурную деятельность в пользу спецслужбы иностранного государства подпадает под действие статьи 99 Уголовного кодекса ФРГ и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом.

Подозреваемого вычислили по почтовому штемпелю

Письмо в посольство перехватила одна из немецких спецслужб. Следователи выяснили, что из тех, кто имел доступ к файлам, лишь Йенс Ф. владеет русским и, соответственно, мог написать слово "важно" на конверте. Кроме этого, письмо якобы было опущено в почтовый ящик недалеко от его дома. А по данным немецких СМИ, во времена ГДР у него были "тесные связи" со "штази". Следствие было начато в 2017 году, в 2019-м прошли обыски в офисе компании и в квартире подозреваемого.

Высший земельный суд Берлина

Однако Йенс Ф. арестован не был - а значит, прокуратура не опасается, что он может скрыться. Кроме этого, по данным одного из участников процесса, в материалах суда в качестве доказательства фигурирует не сам диск, отправленный в посольство, а всего лишь его копия, не содержащая метаданных, которые бы позволяли выяснить важные подробности о дате и месте создания диска с планами помещений и тем самым или доказать вину обвиняемого или, наоборот, стать его алиби.

Сам обвиняемый на процессе хранит молчание, его адвокат отказывается от публичных комментариев. Теперь суд должен поставить точку в этой истории, выяснив, действительно ли Йенс Ф. отправил письмо в посольство, и если да, то действовал ли он самостоятельно или по чьей-то инициативе.

Вот только в случае вынесения обвинительного приговора решающим моментом в определении меры наказания может стать ответ на вопрос, дошел ли действительно диск до российского посольства, находящегося в Берлине на бульваре Унтер-ден-Линден. Дело в том, что немецкие законы позволяют спецслужбам вскрывать и просматривать письма - если речь идет об угрозе демократическому устройству или органам власти. Однако после проверки содержимого спецслужбы обязаны отправлять прочитанные письма по адресу. Так что не исключено, что конверт с диском все-таки дошел до посольства России.

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