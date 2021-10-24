 В Берлине вынесут приговор по делу ″русского шпиона в бундестаге″ | Новости из Германии о Германии | DW | 25.10.2021

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Германия

В Берлине вынесут приговор по делу "русского шпиона в бундестаге"

Чем закончится скандал с планами помещений бундестага, отправленными четыре года назад в посольство России? Корреспондент DW побывал на слушании дела Йенса Ф., обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.

Здание Рейхстага, где заседают депутаты федерального парламента

Четыре года назад эта новость буквально взорвала немецкие СМИ - всего за несколько недель до выборов в бундестаг выяснилось, что некто передал в посольство России сотни схем помещений парламента ФРГ. Сообщение о возбуждении уголовного дело молнией разлетелось по стране - пресловутый "русский шпион в бундестаге" был разоблачен на фоне сообщений о хакерских атаках на электронные почтовые ящики депутатов и фейковых новостей из России, целью которых якобы было воздействие на общественное мнение накануне парламентских выборов.

С тех пор прошло четыре года, и за это время обвинения в адрес российских спецслужб со стороны немецких политиков и СМИ лишь усиливались - как в связи с громким убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, так и в связи с отравлением Алексея Навального. Вдобавок ко всему в августе 2021 года в Потсдаме был задержан сотрудник британского посольства в Берлине, также по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Меду тем в феврале 2021 года Йенсу Ф., проходящему по делу о передаче схем помещений бундестага в посольство РФ, было предъявлено обвинение, в сентябре в Берлине начался суд. Приговор по этому делу должен быть вынесен на днях.  

Впрочем, интерес к самому процессу со стороны СМИ гораздо ниже, чем к сообщению о начале расследования. В ходе одного из заседаний на процессе по делу Йенса Ф. единственным зрителем в зале Высшего земельного суда Берлина был корреспондент DW.

Состав преступления: письмо в посольство России 

Немецкие законы предписывают как частным компаниям, так и госструктурам не реже одного раза в четыре года проводить проверку всех переносных электрических приборов в своих офисах - от кофеварок до настольных ламп и от кипятильников до микроволновок. Управление делами бундестага отдало этот заказ компании из Нижней Саксонии, в берлинском офисе которой работал Йенс Ф. Туда были отправлены сотни PDF-файлов со схемами помещений немецкого парламента, чтобы электрикам было проще ориентироваться в комплексе его зданий. Эти файлы хранились на жестком диске в офисе фирмы, доступ к ним имел ограниченный круг лиц.

Купол Рейхстага

Купол Рейхстага

По данным прокуратуры, обвиняемый скопировал на CD-ROM в общей сложности 385 файлов со схемами помещений и рассортировал их на 46 папок с соответствующими названиями. Диск он положил в конверт, написал на нем адрес посольства России и добавил на русском слово "Важно!". Обратный адрес на конверте указан не был.

Как сказано в обвинительном заключении, Йенс Ф. рассчитывал на то, что письмо окажется в руках российских спецслужб. И не важно, что схемы помещений бундестага не засекречены - сам факт "выражения готовности" осуществлять агентурную деятельность в пользу спецслужбы иностранного государства подпадает под действие статьи 99 Уголовного кодекса ФРГ и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом.

Подозреваемого вычислили по почтовому штемпелю

Письмо в посольство перехватила одна из немецких спецслужб. Следователи выяснили, что из тех, кто имел доступ к файлам, лишь Йенс Ф. владеет русским и, соответственно, мог написать слово "важно" на конверте. Кроме этого, письмо якобы было опущено в почтовый ящик недалеко от его дома. А по данным немецких СМИ, во времена ГДР у него были "тесные связи" со "штази". Следствие было начато в 2017 году, в 2019-м прошли обыски в офисе компании и в квартире подозреваемого.

Высший земельный суд Берлина

Высший земельный суд Берлина

Однако Йенс Ф. арестован не был - а значит, прокуратура не опасается, что он может скрыться. Кроме этого, по данным одного из участников процесса, в материалах суда в качестве доказательства фигурирует не сам диск, отправленный в посольство, а всего лишь его копия, не содержащая метаданных, которые бы позволяли выяснить важные подробности о дате и месте создания диска с планами помещений и тем самым или доказать вину обвиняемого или, наоборот, стать его алиби.

Сам обвиняемый на процессе хранит молчание, его адвокат отказывается от публичных комментариев. Теперь суд должен поставить точку в этой истории, выяснив, действительно ли Йенс Ф. отправил письмо в посольство, и если да, то действовал ли он самостоятельно или по чьей-то инициативе.

Вот только в случае вынесения обвинительного приговора решающим моментом в определении меры наказания может стать ответ на вопрос, дошел ли действительно диск до российского посольства, находящегося в Берлине на бульваре Унтер-ден-Линден. Дело в том, что немецкие законы позволяют спецслужбам вскрывать и просматривать письма - если речь идет об угрозе демократическому устройству или органам власти. Однако после проверки содержимого спецслужбы обязаны отправлять прочитанные письма по адресу. Так что не исключено, что конверт с диском все-таки дошел до посольства России.

Смотрите также:

  • Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) занимает 14 футбольных полей.

    Самое секретное здание Германии

    Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) занимает площадь в 14 футбольных полей. Ее строительство продолжалось больше десяти лет и обошлось в миллиард евро. Еще 400 миллионов стоят техническое оснащение и переезд, который должен завершиться до конца 2018 года.

  • Логотип Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.

  • У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - художественный объект из красноватой стали

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    У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.

  • Фойе нового здания Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.

  • Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров.

    Самое секретное здание Германии

    Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.

  • В комплексе - два так называемых кризисных центра

    Самое секретное здание Германии

    В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.

  • Кабинет разведчиков

    Самое секретное здание Германии

    А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.

  • Кабинет главы внешней разведки находится на 8 этаже.

    Самое секретное здание Германии

    Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.

  • Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года

    Самое секретное здание Германии

    Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 02:25

О "русском шпионе" в бундестаге: в суде Берлина продолжаются слушания по делу Йенса Ф. (06.10.2021)

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Как жена Саакашвили появилась в деле об убийстве в Берлине чеченского полевого командира. DW Новости (09.12.2020)  

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