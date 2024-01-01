В Берлине в новогоднюю ночь задержаны почти 400 человек

Причина большинства задержаний в столице ФРГ - нарушение законов об оружии и взрывчатых веществах. Пострадали более 50 полицейских, в том числе 30 - от пиротехники.

В Берлине в новогоднюю ночь задержаны около 390 человек, большинство из них - за нарушение законов об оружии и взрывчатых веществах, 54 полицейских получили ранения, в том числе 30 - от пиротехники, восемь стражей порядка не смогли продолжить работу, сообщила в понедельник, 1 января, представительница столичной полиции Аня Диршке (Anja Dirschke).

По ее словам, с 18.00 31 декабря до 6.00 1 января в Берлине было открыто 720 расследований. Диршке отметила, что полиция довольна результатами своих усилий - концепция с установкой зон, запретных для фейерверков, доказала свою эффективность, благодаря последовательному вмешательству удалось избежать появления "горячих точек", сказала представительница городской полиции.

Благодаря более масштабному присутствию полиции удалось произвести больше задержаний, в целом в новогоднюю ночь были задействованы около 1000 полицейских и более 3200 сотрудников спасательных служб.

Профсоюз полиции доволен результатами

Профсоюз полиции GdP назвал итог работы правоохранительных органов в стране в ночь на 1 января "осторожно позитивным". Хотя в некоторых городах ФРГ ситуация была отнюдь не мирной, впервые за многие годы удалось остановить тенденцию к дальнейшему росту насилия, заявил в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) глава профсоюза Йохен Копельке (Jochen Kopelke). Он выразил мнение, что достичь этого удалось благодаря увеличению присутствия полиции во многих "горячих точках" по всей Германии. В то же время Копельке предупредил, что расслабляться пока рано.

"Конечно, мы рады, что тенденцию к росту насилия в новогоднюю ночь удалось остановить, но теперь суды должны как можно быстрее вынести решения по задержанным", - подчеркнул глава профсоюза GdP. Он призвал внести коррективы в законодательство, расширив полномочия полиции.

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