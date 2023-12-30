В Берлине запретили пропалестинский митинг в новогоднюю ночь

Власти Берлина запретили проведение в канун Нового года пропалестинской демонстрации, сообщила полиция столицы ФРГ в субботу, 30 декабря.

По мнению правоохранителей, существует угроза, "что собрание приведет к подстрекательству, антисемитским выкрикам, прославлению насилия", и таким образом к "запугиванию и насилию". Митинг под лозунгом "Нет празднованию во время геноцида" был заявлен на период с 22.30 в канун Нового года до часу ночи 1 января. Организаторы акции обвиняют Израиль в совершении "геноцида" в ходе войны против террористического движения ХАМАС в секторе Газа.

Запрет на митинг может быть обжалован в судебном порядке. При этом, как отмечает агентство AFP, анонсированная акция вызвала критику, в том числе из-за дополнительной нагрузки на полицию, которая и так работает сверхурочно в новогоднюю ночь. В прошлом году в Берлине произошли массовые беспорядки и нападения на силовиков с использованием пиротехники, напоминает агентство.

Война Израиля против ХАМАС

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего в конце ноября, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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