В Берлине прошло массовое шествие в поддержку Израиля

В знак солидарности с Израилем в его борьбе с напавшей на это государство террористической организацией ХАМАС около 500 человек в воскресенье, 19 ноября, устроили шествие в берлинском районе Шарлоттенбург.

Многие участники акции несли в руках израильские флаги или щиты с такими лозунгами, как Israel wants Peace ("Израиль хочет мира"), Free Gaza from Hamas ("Освободите сектор Газа от ХАМАС") и другие. К позднему вечеру 19 ноября полиция не сообщала ни о каких нарушениях в ходе этой акции.

Солидарность с Израилем в его борьбе с ХАМАС

"Наше послание четко и ясно: у еврейской жизни будет сильное и живое будущее в Германии, - заявил раввин Йехуда Тайхталь (Yehuda Teichtal) в начале демонстрации. - И мы стоим на стороне наших братьев и сестер в Израиле".

Со своей стороны управляющий выступающего в бундеслиге столичного футбольного клуба Hertha BSC Томас Херрих (Thomas Herrich) подчеркнул, что именно сегодня, "когда евреи стали объектом ненависти и преследования", важнее чем когда бы то ни было возвысить свой голос и проявить активность. "Солидарность с Израилем означает выступление в защиту безопасности и благополучия этой страны, а также всех евреек и евреев в Израиле и в мире", - добавил спортивный функционер.

К проведению акции в Шарлоттенбурге призвала организация "Еврейская жизнь в Берлине" (Jüdisches Leben Berlin, JLB). "Если взглянуть на новости, можно увидеть, что в Германии ежедневно тысячи людей принимают участие в пропалестинских демонстрациях на улицах", - констатировал представитель организации Лиор Штайнер (Lior Steiner). При этом, по его оценке, сеется ненависть по отношению к Израилю, "как нечто само собой разумеющееся". "Мы не позволим больше никому запугать нас или лишить нас слова. Своими демонстрациями мы хотим показать, что в Берлине есть сильная еврейская жизнь", - указал он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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