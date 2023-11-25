В Берлине прошла акция за дипломатическое решение по Украине

У Бранденбургских ворот в центре Берлина в субботу, 25 ноября, прошла акция противников политики, направленной на дальнейшее вооружение Германии и расширение военной поддержки Украины. Инициаторами мероприятия под названием "Нет войнам - остановить безумие вооружения - строить будущее мирно и справедливо" выступили экс-член Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и бывшая корреспондентка общественно-правового телеканала ARD в Москве, автор ряда книг о России Габриэле Кроне-Шмальц (Gabriele Krone-Schmalz).

Объявляя о демонстрации, организаторы акции подчеркнули, что осуждают российское вторжение в Украину. Однако в то же время они раскритиковали "невыполненные обещания НАТО". По мнению участников акции, война в Украине требует не военного, но дипломатического решения, а увеличение расходов Германии на оборону и экспорт вооружений - это неправильный путь.

Сара Вагенкнехт Фото: Joerg Carstensen/picture alliance

Выступившая в начале демонстрации Сара Вагенкнехт, которая недавно покинула Левую партию и готовится к регистрации собственной, раскритиковала нынешнее правительство ФРГ и в особенности его курс по отношению к войне в Украине. "Людям в Украине нужно не оружие, им наконец-то нужен мир, а для этого им нужны переговоры", - подчеркнула она. По мнению Вагенкнехт, социал-демократ Борис Писториус (Boris Pistorius) - министр обороны ФРГ - превратился в "министра войны", а от "зеленых", которые когда-то были партией мира, в этом качестве "уже ничего не осталось".

Участники акции против увеличения ФРГ военных расходов

К участию в акции ранее призвали целый ряд организаций, члены Левой партии, а также несколько профсоюзов. Среди участников мероприятия, кроме прочих, были бывшая председательница Совета Евангелической церкви в Германии (EKD) Маргот Кесман (Margot Käßmann), профессор политологии из Университета Кёльна Кристоф Буттервегге (Christoph Butterwegge), а также профессор политологии из Свободного университета Берлина Хайо Функе (Hajo Funke).

Позиция организаторов акции по войне Израиля против ХАМАС

Между тем, как пишет агентство epd, среди собравшихся у Бранденбургских ворот были и граждане, державшие в руках плакаты в поддержку палестинцев. Говоря о войне Израиля против напавшей на него террористической организации ХАМАС, Сара Вагенкнехт заявила : "Мы, немцы, несем особую ответственность за еврейскую жизнь. И мы обязаны защищать право Израиля на существование без всяких "если" и "но". Однако эта ответственность не обязывает нас закрывать глаза и поддерживать безжалостные военные действия правительства Нетаньяху как самооборону. Эскалация войны не защищает еврейские жизни, а ставит их под угрозу. Абсурдно полагать, что бомбы ослабляют исламистский террор".

Ранее в тот же день, 25 ноября, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), готовясь к официальному визиту в Израиль, обнародовал видеообращение со словами: "Я отправляюсь в Израиль, который защищает себя. Борется за свое существование. В Израиль, который все чаще подвергается международной критике именно за эту самооборону" и "Никто не может отказать Израилю в праве решительно бороться с террором".

"Манифест за мир" Вагенкнехт и Шварцер

По данным полиции, в акции приняли участие около 7000 человек. Организаторы заявили 10 000 участников и насчитали к вечеру 20 000 пришедших.

В феврале 2023 года Сара Вагенкнехт и борец за права женщин Алиса Шварцер (Alice Schwarzer) запустили на портале Change.org петицию с призывом отказаться от военной помощи Украине и вместо этого прилагать усилия для дипломатического решения конфликта. К 25 ноября 2023 года число подписей под этим призывом превысило 906 000.

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