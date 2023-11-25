Президент ФРГ отправляется в Израиль в знак солидарности

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) объявил, что целью его поездки в Израиль, запланированной на 26 ноября, является стремление выразить солидарность с государством, защищающимся от агрессии террористов. "Поездка в Израиль сейчас? Да, именно сейчас, - заявил глава германского государства в видеообращении в субботу, 25 ноября. - Завтра я отправляюсь в путь, чтобы заверить Израиль в нашей продолжающейся солидарности. Солидарности не только с Израилем как жертвой террора, но и с Израилем, который защищает себя".

Как сообщает пресс-служба ведомства президента ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender) 26 и 27 ноября совершат официальную поездку в Израиль, Оман и Катар. В программе визита в Израиль значится встреча с президентом страны Ицхаком Герцогом, а также участие в политических мероприятиях и переговорах на юге Израиля и в Восточном Иерусалиме.

"Израиль борется за свое существование"

Поездку в Израиль Штайнмайер называет "трудной", но "необходимой". "Я отправляюсь в Израиль, который защищает себя. Борется за свое существование. В Израиль, который все чаще подвергается международной критике именно за эту самооборону", - подчеркнул президент ФРГ. По его словам, еще ни разу с момента своего основания 75 лет назад израильское государство "не получало столь глубокую рану", как 7 октября - в день масштабной атаки на Израиль со стороны террористической организации ХАМАС.

"Никогда со времен Холокоста не было убито столько евреек и евреев за один день. Никогда еще в такой степени не оказывалось под угрозой существование Израиля как безопасного дома для евреев", - заявил глава германского государства.

"Никто не может отказать Израилю в праве решительно бороться с террором", - подчеркнул Штайнмайер. При этом он отметил, что эта в ходе этой борьбы огромные страдания испытывают и безоружные мирные жители. Берлин ожидает, что будут приняты все меры для защиты гражданских лиц и снабжения их всем жизненно необходимым в соответствии с международным гуманитарным правом, указал глава германского государства.

Штайнмайер о ХАМАС

Президент ФРГ рассказал, что, кроме прочего, темой его переговоров с властями Израиля будет гуманитарная помощь для мирных жителей сектора Газа. "Каждая человеческая жизнь имеет равный вес", - заявил Штайнмайер в этой связи.

При этом он отметил, что исламистское движение ХАМАС нельзя считать "освободительной организацией, борющейся за благо для палестинцев". "Скорее, это террористическая организация, которая хочет уничтожить Израиль и одновременно с этим цинично ведет на страдания палестинский народ", - констатировал президент ФРГ.

Говоря о будущем региона после окончания войны, Штайнмайер высказался в пользу решения, предполагающего существование двух государств. "Такое решение должно основываться на двух принципах: больше безопасности для Израиля и больше перспектив для будущего палестинцев", - пояснил он. "Палестинцы должны реализовывать свое право на политическое самоопределение и жить в достоинстве, свободе и мире со своими соседями", - добавил Штайнмайер.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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