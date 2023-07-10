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В Берлине обвинили россиянина в покушении на убийство

Жан Рофе
37 мин. назад

Прокуратура Берлина предъявила обвинения российскому активисту в покушении на убийство и попытке поджога офиса РИА "Новости".

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Полиция Берлина у здания РИА "Новости" в районе Штеглиц (фото из архива)
Полиция Берлина у здания РИА "Новости" в районе Штеглиц (фото из архива)Фото: CHRISTIAN MANG/REUTERS

Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения российскому диссиденту, который пытался поджечь здание "РИА Новости" в германской столице. В заявлении ведомства, опубликованном в понедельник, 10 июля, говорится, что 55-летнему гражданину РФ среди прочего вменяют в вину покушение на убийство и попытку серьезного поджога.

По данным прокуратуры, обвиняемый в конце апреля 2022 года поместил самодельное взрывное устройство в подвале многоквартирного дома, в котором проживали сотрудники российского информационного агентства. Его целью был последующий поджог здания, предполагает следствие. По невыясненным причинам устройство не сработало. Лишь несколько дней спустя специалисты земельного ведомства по уголовным делам Берлина обнаружили и обезвредили его.

Обвиняемый отрицает вину

Сообщается, что обвиняемый отрицает вину и утверждает, что стал "жертвой интриги российских спецслужб". "Подробное расследование не выявило никаких доказательств этого", - отмечается в заявлении. Кроме обвинений в попытке поджога, россиянин обвиняется в мошенничестве при получении государственной субсидии во время пандемии COVID-19 и махинациях с газо- и электроснабжением на арендуемой им квартире.

Мужчина был арестован 14 декабря 2022 года, пишет Генпрокуратура. Перед арестом он проводил публичные акции против российского президента Владимира Путина и его режима, например, организовал лагерь протестующих у российского посольства в Берлине.

По сообщениям германских СМИ, обвиняемый - российский активист Дмитрий Б., основатель движения UnKremlin и организатор протестных акций у посольства России в ФРГ. Информацию о его задержании ранее подтвердил корреспонденту DW собеседник из окружения активиста.

Что известно о Дмитрии Б.

Дмитрий Б. известен в Берлине как инициатор нескольких громких, хотя и малочисленных акций, участники которых резко критиковали власти РФ и лично президента Владимира Путина. Летом 2022 года он организовал палаточный лагерь возле офиса канцлера ФРГ, требуя увеличитьвоенную помощь Украине. До этого Дмитрий Б. инициировал многодневные протестные акции напротив посольства России и у Бранденбургских ворот. Одной из их отличительных черт были галереи с портретами людей, пострадавших от политических преследований в РФ - от жертв заказных убийств до фигурантов уголовных дел.

13 декабря 2022 года Дмитрий Б. распространил приглашение на очередную акцию протеста, намеченную на 17-18 декабря. Однако уже на следующий день он перестал выходить на связь.

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