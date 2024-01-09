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В Белом доме обсудили поставки современного оружия Киеву

Анастасия Аринушкина
9 января 2024 г.

Темой встречи с представителями американской оборонной промышленности стала перспектива доступа Украины к передовым американским военным технологиям.

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Cоветник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан (фото из архива)
Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США в понедельник, 8 января, провели встречу с представителями американской оборонной промышленности. Темой встречи стала перспектива доступа Украины к передовым американским военным технологиям, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Разговор шел о ряде систем, в том числе беспилотниках, а также о борьбе с беспилотниками противника, и затрагивал проблему разминирования", - заявил журналистам один из участников встречи.

Помимо членов Совета по национальной безопасности в мероприятии приняли участие представители компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, которые специализируются в том числе на оборонных компьютерных системах, а также Skydio, которые производят дроны и средства борьбы с ними.

Как отмечает агентство, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан организовал встречу, чтобы "сделать новый акцент на оказании помощи Украине в преодолении этих ключевых технологических проблем", которые, по мнению американских чиновников, "препятствуют их прогрессу и динамике на поле боя".

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