  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня

Александра Иванова
14 августа 2024 г.

На фоне продолжающихся обстрелов власти Белгородской области хотят попросить правительственную комиссию объявить в регионе ЧС федерального уровня.

https://p.dw.com/p/4jQyK
Последствия ракетного удара по Белгороду, 8 августа 2024 года
Последствия ракетного удара по Белгороду, 8 августа 2024 годаФото: Yevgeny Martynov/ITAR-TASS/IMAGO

В Белгородской области на фоне продолжающегося наступления ВСУ в Курской области РФ со среды, 14 августа, начинает действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram утром того же дня.

По его словам, обстановка в Белгородской области остается крайне напряженной: "Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители". Гладков указал, что власти намерены обратиться к правительственной комиссии с просьбой объявить ЧС федерального уровня.

Эвакуация детей в Белгородской области

Губернатор сообщил также, что в регионе продолжается эвакуация детей "в безопасные детские оздоровительные лагеря". Сейчас там находятся пять тысяч детей из Белгородской области, уточнил Гладков.

Как напоминает газета "Коммерсант", "ЧС регионального уровня вводится в том случае, если на территории субъекта погибли или получили ущерб здоровью 50-500 человек, а ущерб составил от 12 млн до 1,2 млрд рублей". Чрезвычайную ситуацию федерального уровня объявляют, если число пострадавших более 500 человек или размер ущерба превышает 500 млн рублей.

Вторжение ВСУ в Курскую область РФ

6 августа ВСУ вторглись в Курскую область России. На следующий день, 7 августа, на фоне боев в Судженском и Кореневском районах, в регионе начал действовать режим ЧС регионального уровня. В некоторых районах Курской и Белгородской областей была объявлена эвакуация. Власти собираются эвакуировать почти 200 тысяч жителей, следует из заявлений губернаторов регионов.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Западные эксперты о боях в Курской области, целях ВСУ и реакции Путина

Западные эксперты о боях в Курской области, целях ВСУ и реакции Путина

Силы ВСУ остаются в Курской области уже неделю. Западные политики намекают, что Украина не предупреждала их о наступлении вглубь России. Европейские эксперты рассказали DW о перспективах этой операции Украины.
Политика12 августа 2024 г.04:41 мин.
На улицах Курска (8 августа 2024 год)

Как в Курске и Белгороде реагируют на бои и операцию ВСУ

Как в Курске и Белгороде реагируют на бои и операцию ВСУ

Жители Курска, где сейчас идут боевые действия, и Белгорода, другого пограничного российского города, встревожены ситуацией и недовольны тем, что власти скрывают от них информацию.
Конфликты9 августа 2024 г.
Показать еще