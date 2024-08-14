В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня

В Белгородской области на фоне продолжающегося наступления ВСУ в Курской области РФ со среды, 14 августа, начинает действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram утром того же дня.

По его словам, обстановка в Белгородской области остается крайне напряженной: "Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители". Гладков указал, что власти намерены обратиться к правительственной комиссии с просьбой объявить ЧС федерального уровня.

Эвакуация детей в Белгородской области

Губернатор сообщил также, что в регионе продолжается эвакуация детей "в безопасные детские оздоровительные лагеря". Сейчас там находятся пять тысяч детей из Белгородской области, уточнил Гладков.

Как напоминает газета "Коммерсант" , "ЧС регионального уровня вводится в том случае, если на территории субъекта погибли или получили ущерб здоровью 50-500 человек, а ущерб составил от 12 млн до 1,2 млрд рублей". Чрезвычайную ситуацию федерального уровня объявляют, если число пострадавших более 500 человек или размер ущерба превышает 500 млн рублей.

Вторжение ВСУ в Курскую область РФ

6 августа ВСУ вторглись в Курскую область России. На следующий день, 7 августа, на фоне боев в Судженском и Кореневском районах, в регионе начал действовать режим ЧС регионального уровня. В некоторых районах Курской и Белгородской областей была объявлена эвакуация. Власти собираются эвакуировать почти 200 тысяч жителей, следует из заявлений губернаторов регионов.