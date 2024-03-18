В Белгородской области от обстрела погибли еще два человека

В Белгородском районе погибли 17-летний юноша и мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. За последнюю неделю в регионе в результате обстрелов погибли 11 человек.

В Белгородской области увеличилось число жертв обстрелов со стороны Украины среди гражданского населения. После отражения воздушной атаки ВСУ средствами противовоздушной обороны в селе Никольское Белгородского района два человека погибли и еще четыре пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник, 18 марта.

По его словам, 17-летний юноша и мужчина скончались на месте в результате прямого попадания в частный жилой дом. "Наши спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Бригадой скорой ребенок доставлен в детскую областную больницу", - написал он в Telegram . По данным губернатора, в том же доме могут находиться еще две женщины, ведутся их поиски.

Ранее в тот же день министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на оперативном совещании заявил, что за последнюю неделю в регионе в результате обстрелов погибли 11 человек. Еще 82 жителя получили ранения, из них девять человек находятся в тяжелом состоянии, указал он.

Боевые действия в Белгородской области

За последнюю неделю усилились обстрелы Белгородской области со стороны Украины, уже третий год обороняющейся от российского полномасштабного вторжения. Кроме того, в нескольких населенных пунктах произошли боестолкновения подразделений территориальной обороны РФ с проукраинскими формированиями. В Минобороны Украины заявили, что регионы превратились "в зону активных боевых действий", а российские власти сообщили, что отразили попытки "украинской ДРГ" прорваться в Белгородскую область.

17 марта власти региона сообщили о гибели двух человек, в том числе 16-летней девушки, днем ранее погибли еще два человека. На фоне обстрелов областные власти приняли решение отменить 18 и 19 марта занятия в школах и колледжах в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, а также Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах. "Это решение мы будем рекомендовать и нашим вузам", - отметил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, на 17 и 18 марта была приостановлена работа торговых центров Белгорода и Белгородского района.

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