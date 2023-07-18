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В Беларуси создается народное ополчение

Екатерина Венкина
39 мин. назад

Лукашенко подписал закон "о народном ополчении", в него могут войти 100-150 тысяч человек.

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (6 июля)Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "о народном ополчении". Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Документ заложил правовые основы "для добровольного участия граждан" в обеспечении военного положения. Кроме того, он создает дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел.

В состав ополчения могут войти 100-150 тысяч человек

В феврале военные говорили, что в состав ополчения могут войти минимум 100-150 тысяч человек. "Мы не исключаем, что добровольцами могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины",  - говорил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Документ был разработан министерством обороны совместно с МВД страны.

Осенью 2022 года в Беларуси провели организацию народного ополчения в тестовом формате. Его тогда создали на базе сельсовета в Климовичском районе Могилевской области. Ополчение будет дополнять территориальную оборону.

Ранее, 17 июля, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что очередная прибывшая в Беларусь колонна частной военной компании "Вагнер" привезла с собой больше 100 единиц техники.

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