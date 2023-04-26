В Беларуси построят хранилище ядерных отходов. Где и каких?

К 2030 году в Беларуси должно появиться хранилище радиоактивных отходов. Эксперты объяснили DW, как может выглядеть ядерный могильник и какие площадки для его размещения наиболее вероятны.

На данный момент в Беларуси более 750 компаний являются источниками радиоактивных отходов (РО). Собирает и хранит их предприятие "Экорес", его промышленная площадка находится под Минском. Некоторые хранилища "Экореса", по оценке Госатомнадзора, прослужат до 2046 года, а дальше их должны законсервировать.

Однако основным источником радиоактивных отходов в РБ является первая в стране атомная электростанция. Отработавшее ядерное топливо с Белорусской АЭС власти рассчитывают отправлять на переработку в Россию. Но часть его потом вернется назад. В этой связи власти и решили создать свою систему долговременного хранения и захоронения РО.

Какие отходы отправят в Россию?

В феврале правительство Беларуси утвердило включающую три этапа стратегию обращения с радиоактивными отходами. На первом этапе (до 2030 года) будет создан национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами и построен пункт для их захоронения. На втором (2030-2050 годы) будут закрыты действующие могильники, а находящиеся там отходы перевезут в централизованный пункт. В Беларуси все еще остаются радиоактивные отходы времен СССР, в том числе пункты захоронения, которые образовались в результате аварии на Чернобыльской АЭС. На третьем этапе (после 2050 года) будет продолжена оптимизация системы захоронения отходов чернобыльского происхождения.

Чернобыльская АЭС через несколько месяцев после аварии, октябрь 1986 года Фото: Tass/dpa/picture alliance

Итак, основной источник радиоактивных отходов - это Белорусская АЭС в Островце. В Госатомназдоре отмечают, что при создании стратегии опирались, прежде всего, на российский опыт. Там разделяют радиоактивные отходы и отработавшее ядерное топливо (ОЯТ). ОЯТ - наиболее опасная часть отходов, которую выгружают из реакторов после работы. Согласно стратегии, их из РБ будут отправлять в РФ.

Как поясняет редактор ресурса Atominfo Александр Уваров, отработавшее ядерное топливо - это сырье для атомной энергетики. "В России его перерабатывают, - продолжает эксперт. - Первая партия (с БелАЭС. - Ред.) поступит примерно в 2032 году. До того она будет хранится в специализированном бассейне на самой атомной электростанции. Когда топливная сборка выгружается из реактора, она слишком горячая для транспортировки, все это время ее будут охлаждать".

"Ввоз иностранного ОЯТ для переработки - платная услуга"

Эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза (РСоЭС), инженер-физик Андрей Ожаровский добавляет, что страны, обладающие ядерным оружием, смотрят на ОЯТ как на ресурс, поскольку в любом реакторе, который работает на урановом топливе, неизбежно образуется плутоний, имеющий военное значение.

Александр Лукашенко на церемонии открытия БелАЭС, 7 ноября 2020 года Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus

"Реакторный плутоний по своим характеристикам отличается от оружейного, но из него все же можно создавать ядерные взрывные устройства, - уточняет собеседник. - Ввоз иностранного ОЯТ, даже для переработки, - это платная услуга. На строительство АЭС (в Островце. - Ред.) Россия дала Беларуси кредит, но в мире нет практики давать взаймы на обращение с радиоактивными отходами".

Российское законодательство допускает ввоз иностранного ОЯТ только с целью "временного технологического хранения и (или) переработки". При этом часть белорусских радиоактивных отходов должна вернуться назад, это закреплено и в российском законе "Об окружающей среде", и в стратегии Беларуси по обращению с РО.

Что будет храниться в белорусском хранилище и где его построят?

Официальная позиция Минска сводится к тому, что Москва заберет себе не только плутоний с ураном, но все долгоживущие радиоактивные отходы - под 200 радионуклидов, которые имеют достаточно длительный период полураспада, отмечает Андрей Ожаровский. "В Беларуси считают, что Россия вернет (Минску. - Ред.) только цезиевую и стронциевую фракции, их нужно хранить 300 лет, чтобы вещества распались до незаметных концентратов", - поясняет эксперт.

В министерстве энергетики Беларуси говорят, что низкоактивные и среднеактивные отходы будут находиться в хранилищах 10 лет и затем перевозиться в пункт захоронения. Высокоактивные отходы будут размещены на территории БелАЭС в течение срока ее эксплуатации, а дальше предусматривается долговременное их хранение. По мнению Ожаровского, в Беларуси будет построено хранилище приповерхностного типа, Росатом сейчас возводит несколько таких объектов.

Как они выглядят? Бетонные конструкции уходят примерно на четыре метра вниз и четыре вверх. Сверху укладываются слои глины, песка, геотекстиль, делается холм. Должно быть, по словам эксперта, соблюдено два принципа - регулярный мониторинг и возможность в будущем, когда будет найдено лучшее решение для утилизации, разобрать конструкцию. Ограничений по отдаленности от населенных пунктов для подобных объектов нет.

Белорусские власти пока не сообщают, где именно разместится хранилище. Андрей Ожаровский считает наиболее вероятными два варианта - в районе Островца, где местные жители уже привыкли к соседству с АЭС, поэтому волнений будет меньше; либо на территории, загрязненной радиацией после аварии в Чернобыле. "Там вроде как тоже не будет сопротивления, но это плохая идея - поднять зараженную землю, чтобы создавать там инфраструктуру", - заключил эксперт.

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