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В Беларуси назначен новый начальник Генштаба ВС страны

Сергей Ромашенко
23 мая 2024 г.

Новым начальником Генштаба вооруженных сил Беларуси стал генерал-майор Павел Муравейко. В декабре он попал в санкционные списки Евросоюза на фоне войны России против Украины.

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Президентский дворец в столице Беларуси Минске
Президентский дворец в столице Беларуси МинскеФото: picture-alliance/Uwe Zucchi

Правитель Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 23 мая, назначил нового начальника Генерального штаба вооруженных сил страны. Им стал генерал-майор Павел Муравейко, который до сих пор занимал должность первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси.

Муравейко 52 года. Он окончил Минское высшее военно-политическое училище и Военную академию российского Генштаба. Служил в мотострелковых войсках. С 2013 по 2020 год занимал должность начальника Главного оперативного управления Генштаба. Предыдущий глава белорусского Генштаба Виктор Гулевич был уволен 10 мая. Официальной причиной стало достижение им предельного возраста службы. Гулевичу 55 лет.

Лукашенко, назначая Муравейко на новый пост, призвал его развивать вооруженные силы "изучая все, что происходит вокруг" и предложил воспринимать войну России в Украине как серьезный урок. "Мы должны видеть, какая современная война. Определенные выводы для себя мы сделали", - заверил он, уточнив, что речь идет о минных заграждениях, беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбе.

Фигурант санкционного списка ЕС

В декабре 2023 года Павел Муравейко попал в санкционные списки Евросоюза, составленные в связи с войной России против Украины. Конкретным поводом стал разразившийся осенью скандал, когда Муравейко заявил о наличии у Беларуси права "прорубить коридор" для транзита товаров через Литву "силой оружия". Муравейко тогда сказал, что Литва "фактически запретила нам перемещать свои товары через границу", а такой шаг "относится к экономической агрессии", и потому Минск может ответить соответствующим образом. МИД Литвы выразил протест белорусскому поверенному в делах, а в отношении самого Муравейко были введены санкции ЕС.

Беларусь использовалась российской армией на первом этапе вторжения, с ее территории войска РФ вели наступление на Киев, военные аэродромы Беларуси использовались для вылетов российской авиации.

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