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В Баварии из-за наводнений продолжается эвакуация жителей

Александра Иванова
2 июня 2024 г.

На юге Германии после оползня, вызванного проливными дождями, поезд сошел с рельсов. Из-за этого инцидента и угрозы наводнений остановлено движение поездов дальнего следования.

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Наводнение в Баварии
Наводнение в БаварииФото: Jason Tschepljakow/dpa/picture alliance

На фоне ливневых дождей в Баварии, в регионах, находящихся под угрозой затопления, в воскресенье, 2 июня, власти расширяют масштабы эвакуации населения. В десяти баварских коммунах из-за повышения уровня воды в Дунае и его притоках объявлен режим природной катастрофы, там работают спасатели. 

Меры по перевозке жителей в безопасные районы принимают, в частности, в округе Аугсбург. Утром 2 июня жителей общин Кюленталь и Алльманнсхофен, расположенных на юге Баварии, призвали немедленно покинуть свои жилища, передает немецкий телеканал ntv. Тем, кто не в состоянии эвакуироваться самостоятельно, обещали предоставить автобусы. То же касается других городов и общин округа, расположенных вблизи реки Шмуттер - притока Дуная.

В городе Шробенхаузене в баварском округе Нойбург-Шробенхаузен, где также был объявлен режим природной катастрофы, подготовлена эвакуация 670 жителей. Наибольшее беспокойство у властей вызывает ситуация на юге округа.

В баварский округ Гюнцбург, где уровень воды в ряде водоемов достиг максимальной отметки за прошедшее столетие, баварский Красный Крест направил спасателей на лодках и водолазов.

Опасность для жизни вблизи берегов рек

В Мюнхене власти также предупреждают жителей об угрозе для жизни в районе берега реки Изар. Там были перекрыты два излюбленных маршрута для прогулок. В столице Баварии объявлен 2 уровень опасности. Это означает затопление незастроенных площадей и вызванные наводнением легкие помехи для движения транспорта на улицах.

Тем временем Служба технической помощи THW (Technisches Hilfswerk), которая выполняет в ФРГ функции министерства по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 2 июня подготовила тысячи мешков с песком для уже затопленных и подверженных угрозе затопления районов Баварии и Баден-Вюртемберга. Всего, по словам главы центра логистики THW Бернда Урбана (Bernd Urban), к утру 2 июня туда должны были быть доставлены 30 000 мешков с песком.

Сотрудники THW готовят мешки с песком для укрепления берегов рек на юге Германии
Сотрудники THW готовят мешки с песком для укрепления берегов рек на юге ГерманииФото: Jason Tschepljakow/dpa/picture alliance

Превентивные меры принимают и в других регионах Германии. Так, в Висбадене власти готовятся к подъему уровня воды в реках Рейн и Майн. В одном из районов города уже возвели заградительные сооружения, сообщает пожарная служба. Жителей Висбадена призвали избегать автостоянок, расположенных на берегу рек.

Сход поезда с рельсов в Швебиш-Гмюнде

Последствия проливных дождей ощущают и жители других городов на юге Германии. В городе Швебиш-Гмюнд, относящемуся к административному округу Штутгарт, вечером 1 июня произошел оползень протяженностью 30 метров, который заблокировал железнодорожную колею и шоссейную дорогу. В результате с рельсов сошли два вагона скоростного поезда ICE и пострадал один автомобиль. При этом, однако, ни 185 пассажиров поезда, ни водитель машины не пострадали, сообщила полиция.

Между тем из-за оползня движение поездов между Штутгартом и Мюнхеном было временно остановлено. Ранее из-за наводнения было прекращено движение поездов дальнего следования на отрезке Ульм - Аугсбург.

Тем временем Немецкая метеорологическая служба (DWD) предупреждает, что с севера на юг страны движутся новые дождевые облака, несущие угрозу локальных затоплений. Особенно сильно они могут затронуть районы вблизи горного массива Швабский Альб в Баден-Вюртемберге, а также такие баварские города, как Аугсбург, Нюрнберг, Бамберг и Регенсбург.

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