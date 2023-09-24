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В Армению прибыли более 1000 беженцев из Нагорного Карабаха

Олег Соколенко
24 сентября 2023 г.

В Армении уже 1050 человек официально зарегистрировались в качестве беженцев из Нагорного Карабаха. Между тем в Ереване десятки тысяч протестующих продолжают требовать отставки премьера Никола Пашиняна.

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Беженцы из Нагорного Карабаха в Армении 24 сентября 2023 года
Беженцы из Нагорного Карабаха в Армении 24 сентября 2023 годаФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

В Армении уже 1050 человек зарегистрировались в качестве беженцев из Нагорного Карабаха по состоянию на 22.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье, 24 сентября, сообщило в Facebook правительство страны. В посте говорится, что 410 человек из этого числа пожелали переехать в места жительства по своему выбору, а 360 были распределены в предоставленное правительством жилье, размещение некоторых из них еще продолжается. Потребности еще 280 человек уточняются, говорится в сообщении.

Ранее в тот же день агентство AFP сообщило о прибытии в Армению первой группы беженцев из Карабаха численностью примерно в 40 человек - в основном это были женщины, дети и старики. Агентство dpa уточнило, что беженцев сопровождали российские миротворцы.

Между тем столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), город Степанакерт (азербайджанское название - Ханкеди) 24 сентября был отключен от энергосистемы Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана. Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на администрацию президента Азербайджана.

В Ереване продолжаются акции протеста

В столице Армении вечером 24 сентября состоялась очередная акция протеста. Десятки тысяч человек приняли участие в шествии и митинге на площади Республики. Часть демонстрантов после митинга направились к зданию МВД, чтобы опротестовать действия полиции при задержаниях в предыдущие дни. По предварительным данным информагентств, на этот раз обошлось без стычек с полицией и задержаний.

Акции протеста в Ереване продолжаются с 19 сентября и неоднократно приводили к столкновениям демеонстрантов с правоохранителями. Так, 22 сентября было задержано почти 100 человек. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе. Оппозиция призвала граждан продолжить массовые акции в понедельник и блокировать улицы Еревана.

Военная операция Азербайджана в Карабахе

В Нагорном Карабахе проживают преимущественно этнические армяне, которые на протяжении нескольких десятилетий контролировали этот регион при поддержке правительства в Ереване. После распада СССР Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана, однако мировое сообщество не признало ее. Вторая Карабахская война осенью 2020 года завершилась победой Азербайджана.

19 сентября Баку начал новую военную операцию, требуя вывода армянских войск из Карабаха и "смены режима" в регионе. Уже на следующий день армяне в непризнанной НКР были вынуждены согласиться на прекращение огня и разоружение своих вооруженных формирований. По данным армянской стороны, в ходе обстрелов не менее 200 человек погибли, еще 400 получили ранения. Кроме того, погибли несколько российских миротворцев.

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