 В Армении объявлены внеочередные парламентские выборы | Новости из Германии о Европе | DW | 18.03.2021

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Европа

В Армении объявлены внеочередные парламентские выборы

По договоренности с оппозицией выборы назначены на 20 июня, сообщил премьер-министр Никол Пашинян. Военные и оппозиция уже многие месяцы добиваются отставки премьера.

Премьер-минитр Армении Никол Пашинян

Премьер-минитр Армении Никол Пашинян

В Армении на фоне внутриполитического кризиса, вызванного конфликтом между премьер-министром Николом Пашиняном, военными и оппозицией, объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Голосование состоится 20 июня, сообщил Пашинян в четверг, 18 марта.

"Сегодня состоялась моя встреча с руководителем (оппозиционной - Ред.) фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации - это внеочередные парламентские выборы", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Он добавил, что дата 20 июня согласована с президентом Армении Арменом Саркисяном, правящей парламентской фракцией "Мой шаг" и руководителем оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном. Марукян на своей странице в Facebook подтвердил, что дата 20 июня приемлема для его партии.

Конфликт с военными и оппозицией

Оппозиция уже многие месяцы добивается отставки Никола Пашиняна. Она недовольны тем, что Пашинян поддержал согласованную в ноябре с Азербайджаном при посредничестве России договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим соглашением, Азербайджан получил контроль над обширными территориями. Пашинян до сих пор отвергал требования об отставке, ссылаясь на то, что эта договоренность, по его словам, предотвратила гораздо худший сценарий.

В конце февраля к требованиям об отставке Пашиняна присоединились военные. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и отправил в отставку начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Президент Армении, однако, отклонил отставку Гаспаряна. 18 марта иск Гаспаряна, пожаловавшегося на неправомерное увольнение, поддержал и Административный суд Армении. В результате Гаспарян может оставаться на своем посту до окончательного судебного решения.

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    Автор: Юлия Хан, Елена Гункель


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