В Армении дан старт процессу вступления в ЕС. Что дальше?

Решение правительства в Ереване дать старт процессу вступления Армении в Европейский Союз вызвало неоднозначные оценки внутри страны и резкую реакцию России - партнера Армении по Евразийскому экономическому союзу. В то время как сторонники евроинтеграции празднуют успех, критики считают это лишь "политически выгодным проектом" власти, а Россия, сравнивая стремление Армении стать членом ЕС с покупкой билета на "Титаник", предупреждает о серьезных экономических последствиях: от роста цен на продовольствие и энергию до сокращения экспорта на 70-80%.

Власть и оппозиция разошлись в оценках

Формальным основанием для рассмотрения правительством вопроса о начале процесса вступления Армении в ЕС стал соответствующий законопроект, выдвинутый “Платформой демократических сил” - объединением четырех внепарламентских партий и ряда гражданских инициатив - и поддержанный более чем 52 тысячами граждан, пояснил председатель постоянной комиссии парламента по вопросам европейской интеграции Арман Егоян из правящей партии “Гражданский договор”. “Решение принято сейчас, потому что законопроект был выдвинут представителями гражданского общества и некоторыми внепарламентскими силами именно сейчас”, - лаконично заметил Егоян в беседе с корреспондентом DW.

В оппозиции же усмотрели в этой инициативе ярко выраженный внутриполитический контекст, направленный на спасение электоральных рейтингов власти перед парламентскими выборами 2026 года. "Популярность Пашиняна среди населения падает и, по разным социологическим опросам, колеблется в районе 10-15%. В ситуации, когда переговоры с Азербайджаном не приносят успеха, экономика идет на спад, Пашиняну нужно показывать хоть какой-то прогресс. С Россией отношения испорчены, поэтому показывают, что с Европой у него все просто в идеале. Учитывая напряженные отношения между Европой и Россией, конечно, Европа потакает этой политике Пашиняна”, - сказал в беседе с DW депутат из крупнейшего оппозиционного блока “Армения” Артур Хачатрян.

Между тем политическая ситуация в парламенте складывается благоприятно для принятия законопроекта. У партии Пашиняна имеется конституционное большинство, позволяющее провести любую законодательную инициативу. В связи с этим эксперты единодушны в оценке - законопроект при наличии политического решения наверняка получит одобрение.

Почему Армения решилась на этот шаг?

Процесс сближения Армении с Евросоюзом начал активно набирать обороты еще в конце 2022 года. Этот курс сопровождался заметным усилением противоречий с Москвой, союзницей Армении по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят также Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В итоге Ереван заморозил участие в ОДКБ, а в декабре 2024 года премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что в отношениях с этой организацией точка невозврата уже пройдена. Армения юридически остается членом ОДКБ, но не участвует в разработке документов ОДКБ и их обсуждениях, не выдвигает предложений, не налагает вето.

Армянский политолог Грант Микаелян назвал решение Еревана результатом длительной политической эволюции и активной дипломатической работы с Западом. "Скорее всего, шла и идет определенная дипломатическая коммуникация с западными партнерами, непубличные консультации, связанные с этим процессом. В итоге были предприняты шаги, которые, вероятно, на данный момент европейские партнеры также сочли целесообразными", - сказал Микаелян в беседе с DW.

В свою очередь глава ереванского Центра изучения политики безопасности Арег Кочинян полагает, что решение властей было обусловлено целым комплексом факторов. По его мнению, в Армении растет понимание того, что существующая система исчерпала себя: углубляется кризис доверия, экономической зависимости от России и безопасности. “Продолжение текущего курса не имеет перспектив, что заставляет правительство искать альтернативные пути развития”, - заявил Кочинян корреспонденту DW. Важным фактором, по его мнению, является региональный контекст европейской интеграции, особенно в отношениях с Турцией. Армения как партнер Запада и ЕС представляет для Анкары больший интерес с точки зрения нормализации отношений, чем в качестве союзницы России, уверен политолог.

Арег Кочинян также отмечает, что на решение армянского руководства повлияли и глобальные изменения на Ближнем Востоке. В частности, если раньше Иран, в силу напряжения в отношениях с Западом, рассматривался как возможное препятствие для европейской интеграции наряду с Россией, то теперь стало очевидным, что Тегеран, несмотря на заявления о "красных линиях", "не имеет реального потенциала для их обеспечения", говорит эксперт.

Что думают в Ереване о реакции России

Реакция России на усиление европейского вектора Армении не заставила себя ждать. После слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что "Армения не сможет быть одновременно в ЕС и ЕАЭС", другой российский чиновник высокого ранга предостерег от конкретных последствий такого шага. Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что выход из ЕАЭС может обернуться для Армении резким ростом цен на продукты питания и энергоносители, а экспорт сократится на 70-80%. Стремление Еревана в ЕС Оверчук, как передает агентство РБК, сравнил с покупкой билета на "Титаник".

С его оценками согласны в армянской оппозиции, напоминающей о высокой зависимости экономики страны от Москвы. Почти все зерно, ввозимое в Армению из-за рубежа, поступает из России. Схожая ситуация - с поставками бензина, газа и ядерного топлива. “Все те преимущества и привилегии, которые Армения имеет в рамках ЕАЭС, которые благоприятно воздействовали на ее экономический рост, могут просто сразу прекратить существование с выходом из него”, - сказал Артур Хачатрян из оппозиционного блока “Армения”.

Депутат из правящей партии "Гражданский договор" Арман Егоян категорически не согласен с такой точкой зрения: "Россия до сих пор имеет довольно тесные торгово-экономические контакты не только со странами - кандидатами на вступление в ЕС, но и с некоторыми государствами - членами Европейского Союза. Из этого следует, что стремление к членству в ЕС само по себе не может быть причиной ухудшения отношений с Россией, но может стать таким предлогом".

Может ли Армения выйти из ЕАЭС

"Да, да, одновременно в ЕС и ЕАЭС находиться невозможно", - подтвердил правоту заявления путинского пресс-секретаря глава ереванского Центра изучения политики безопасности Арег Кочинян, который не исключает возможность выхода Армении из ЕАЭС. "Хотя в процентном соотношении зависимость Армении от России выглядит колоссальной, в абсолютных числах объемы достаточно скромные. Армения - это не Украина и даже не Казахстан. При наличии политической воли и заинтересованности международных партнеров диверсификация поставок может быть осуществлена в относительно короткие сроки", - говорит Кочинян.

Особое внимание он уделил вопросу доступа армянских товаров на российский рынок. По его оценке, учитывая текущие объемы торговли, которые только за 10 месяцев 2024 года подскочили на 91,4%, достигнув 10,8 млрд долларов - абсолютного рекорда в истории торговых отношений двух стран - маловероятно, что Россия решится полностью закрыть свой рынок для армянской продукции. "В условиях существующих ограничений на импорт в Россию резкое прекращение торговых отношений с Арменией выглядит маловероятным сценарием", - подчеркивает Арег Кочинян.

Пройдет ли в Армении референдум по вступлению в ЕС

Как участники заседания правительства Армении 9 января, так и эксперты не исключили возможность проведения в стране референдума по вступлению в ЕС. Поддержка членства в ЕС среди населения "хотя и не тотальная, но вполне достаточная с запасом для проведения таких действий", подчеркнул политолог Грант Микаелян. По его мнению, правительство рассматривает европейскую интеграцию, включая перспективы либерализации визового режима, о которой сейчас ведут переговоры Ереван и Брюссель, как политически выгодный проект.

Правительство Пашиняна рассматривает программу членства в ЕС в комплексе с другими инициативами, сказал политолог: "В пакете политических решений, где есть как непопулярные, так и популярные действия, программа на членство в Европейском Союзе и либерализация визового режима рассматриваются как популярные меры, способные стабилизировать политическую позицию правительства".

Однако оппоненты власти настроены скептически. "Турция стремится к членству в ЕС уже 50 лет. Грузии потребовались годы только для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Даже если 99% населения выскажется за вступление в Евросоюз, это не гарантирует успеха процесса, если нет решения Брюсселя принять Ереван в свои ряды", - заявил DW депутат от оппозиционного блока "Армения" Артур Хачатрян.