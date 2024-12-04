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ПолитикаАрмения

Пашинян: Армения в отношениях с ОДКБ прошла точку невозврата

Екатерина Венкина
4 декабря 2024 г.

По словам главы кабмина Армении, Ереван не участвует в разработке документов ОДКБ и в обсуждениях, не выдвигает предложений, не ставит вето. "Думаю, что здесь мы уже прошли точку невозврата", - подчеркнул Пашинян.

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Никол Пашинян
Никол Пашинян (фото из архива)Фото: Asatur Yesayants/SNA/IMAGO Images

Армения в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошла точку невозврата. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, которого в среду, 4 декабря, процитировал новостной портал Iravaban.net. "Думаю, что здесь мы уже прошли точку невозврата", - подчеркнул он. Пашинян добавил, что Ереван не участвует в разработке документов ОДКБ и в обсуждениях, не выдвигает предложений, не ставит вето.

"По сути мы уже считаем себя вне ОДКБ"

"По сути мы уже считаем себя вне ОДКБ", - привело слова главы кабмина агентство "Интерфакс". Премьер напомнил о "территориальных притязаниях" и "агрессии" в отношении Армении в 2021-2022 годах. По его словам, "союзники" ответили, что, "кажется, границы не делимитированы". "Я сказал тогда, что если ОДКБ в Армении не имеет зону ответственности, то, фактически, такой организации не существует", - заявил Пашинян.

Он добавил, что Ереван "очень четко и последовательно" идет к выходу из организации.

Премьер-министр 31 августа говорил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях.

Стратегическое партнерство с США

В июне США и Армения объявили о стратегическом партнерстве, после чего Вашингтон предложил Еревану расширить сотрудничество в военной сфере.

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен напомнил, что первые совместные военные учения состоялись в 2023 году, и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений в военной сфере между двумя странами. В июле в Армении прошли учения Eagle Partner с участием армянских и американских военнослужащих.

Сотрудничество Армении с Западом активизировалось после войны с Азербайджаном, в результате которого Армения лишиласьНагорного Карабаха. Тогда Ереван обратился за помощью к ОДКБ, но организация, в которой Россия играет ключевую роль, ограничилась лишь выражением "обеспокоенности" и "соболезнованиями", указав, что по формальным причинам не может помочь армянским властям защитить Карабах.

 

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