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ПолитикаСША

В Аризоне после угроз убийством Трампу арестован мужчина

Анатолий Арни
24 августа 2024 г.

Пожилого мужчину из Аризоны объявили в розыск во время приезда Трампа в штат. Мужчина угрожал убийством кандидату в президенты от республиканцев.

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Экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Монтане, прошедшем в закрытом помещении
Дональд Трамп на предвыборном митинге в МонтанеФото: Rick Bowmer/AP/picture alliance

Полиция округа Кочиз в американском штате Аризона поместила под стражу 66-летнего Рональда Сивруда, который ранее неоднократно угрожал в соцсетях убийством кандидату в президенты США Дональду Трампу. Об этом офис окружного шерифа сообщил в пятницу, 23 августа. Задержание Сивруда произошло 22 августа - в тот же день, когда экс-глава Белого дома приехал в округ для выступления на границе США и Мексики в рамках своих предвыборных мероприятий.

Сивруд "в последние пару недель" опубликовал в неназванных социальных сетях как минимум два сообщения с "формулировками, указывающими на причинение телесных повреждений кандидату", уточнил телеканал CNN. Одно из сообщений было опубликовано 21 августа - за день до приезда Трампа в округ.

Сивруд при этом уже находился в розыске в связи другими правонарушениями - в частности, вождении в нетрезвом виде, побеге с места преступления и как человек, не зарегистрировавший себя в качестве лица, совершившего преступление сексуального характера.

В офисе шерифа заявили, что мужчина был "взят под стражу без инцидентов". Данные о нем были переданы Секретной службе США, она проводит дальнейшее расследование.

Трамп спустя месяц после покушения снова выступает на открытом воздухе

Команду Трампа уведомили об угрозах Сивруда до того, как кандидат-республиканец прибыл в Кочиз, но политик не стал отменять предвыборное выступление, которое прошло на фоне заградительных сооружений у границы США с Мексикой. По словам Трампа, он был "не так уж и удивлен", узнав о сообщениях мужчины и о том, что Сивруд находится под вниманием Секретной службы.

Спустя несколько недель после покушения на жизнь Трампа, произошедшего в июле на предвыборном митинге в Батлере в штате Пенсильвания, политик снова стал проводить мероприятия на открытом воздухе. Первым из таких митингов стал митинг в Северной Каролине 21 августа. Во время мероприятия Трамп выступал на трибуне, окруженной пуленепробиваемым стеклом. Однако политик вышел из-за заграждения, когда одной из его сторонниц стало плохо из-за жары.

При этом не сообщалось, кто выступил за установку защитного стекла на мероприятии - Секретная служба или штаб республиканца. Во время выступления на границе Соединенных Штатов, которое также прошло на открытом воздухе, трибуна Трампа не была ограждена аналогичным заграждением.

После выступления в Кочиз у Трампа прошел еще один предвыборный митинг - в Глендейле. Это мероприятие проводилось уже в закрытом помещении. Перед митингом сторонники Трампа анонсировали появление в зале "особенного гостя" - им оказался Роберт Кеннеди-младший, который ранее выдвигался на выборы президента США как независимый кандидат, но 23 августа сообщил о своем выходе из гонки в пользу Трампа.

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