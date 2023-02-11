В Аргентине ведут следствие из-за притока беременных из РФ

В Буэнос-Айресе провели серию рейдов в связи с многочисленным притоком в Аргентину россиянок на поздних сроках беременности. Власти полагают, что речь может идти о "лже-туристках".

Власти в Аргентине начали расследование и провели серию рейдов в связи с многочисленным притоком в страну россиянок на поздних сроках беременности. Об этом в субботу, 11 февраля, передала местная газета Perfil. По ее данным, рейды прошли в районе Буэнос-Айреса - Пуэрто-Мадеро.

До этого миграционная служба Аргентины отказала во въезде шести беременным россиянкам в международном аэропорту Эсейса по подозрению в предоставлении ложной информации о мотивах поездок. По данным Perfil, в ночь на 11 февраля прибыли еще 16.

Как указали в миграционной службе, в последнее время в страну въехали около 10 500 беременных, при этом семь тысяч из них после рождения детей покинули Аргентину. По сведениям иммиграционных властей, в 2022 году границу Аргентины пересекли свыше 5800 беременных из РФ.

Обыски и проверки в отелях Буэнос-Айреса

Федеральный судья Мария Сервини де Кубриа распорядилась провести обыск в двух квартирах. В ходе спецоперации были изъяты ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, документы, полицейские удостоверения, а также доллары, евро и аргентинские песо. Правоохранители также побывали в отелях Sheraton, Regente Palace, NH Collection, Aires Express и Esplendor. В результате выяснилось, что из 30 гражданок РФ только восемь действительно проживали по адресам, указанным ими при въезде.

В целом власти почти год наблюдают за возможным притоком "лже-туристок", а также за фирмами, которые могут заниматься подделкой документов и пособничеством в нелегальной миграции.

"Есть что-то подозрительное в том, что въезжают беременные на 34 неделе"

"Есть что-то подозрительное в том, что въезжают женщины на 34 неделе беременности. Мы предполагаем, что они не просто прибывают на отдых", - отметила руководитель миграционной службы Флоренсия Кариньяно. По ее словам, иностранцам не запрещен въезд в Аргентину для рождения ребенка, но для этого необходима специальная виза.

Как отмечает Perfil, ранее с подобными целями россиянки часто посещали Майами, но на фоне пандемии коронавируса с пересечением границы с США стали возникать проблемы. Кроме того, для граждан РФ был ужесточен въезд в ЕС на фоне войны России в Украине.

Гражданство Аргентины "по праву почвы"

Кариньяно сообщила телеканалу C5N, что миграционная служба начала приостанавливать вид на жительство тех россиян, которые родили ребенка в Аргентине, но при этом провели больше времени за пределами страны, чем на ее территории.

Родившийся в Аргентине ребенок получает гражданство "по праву почвы" (Jus soli). Его родителям может быть предоставлен постоянный вид на жительство в этой стране, после чего у них открывается возможность обратиться за гражданством. Паспорт Аргентины считается привлекательным. Его владельцы могут въезжать более чем в 160 стран мира без визы.

C 2009 года между Россией и Аргентиной действует безвизовый режим для туристов.

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