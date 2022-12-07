  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Плакат с изображением Кристины Фернандес де Киршнер
Плакат с изображением Кристины Фернандес де КиршнерФото: LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images
ПолитикаАргентина

Вице-президент Аргентины Киршнер осуждена на шесть лет

Екатерина Венкина
51 мин. назад

Кристину Фернандес де Киршнер признали виновной в мошенничестве. Приговор не вступит в законную силу до рассмотрения апелляций. У вице-президента Аргентины и экс-главы государства есть иммунитет от преследований.

https://p.dw.com/p/4KZhM

Вице-президент и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер приговорена к шести годам тюремного заключения и пожизненному запрету занимать госдолжности. К такому наказанию коллегия из трех судий приговорила ее, признав виновной в мошеннической схеме, в результате которой власти присвоили 1 млрд долларов (956 млн евро) в рамках общественных проектов в ее бытность главой государства. Суд также отклонил обвинение в руководстве преступной организацией, по данной статье наказание могло бы составить 12 лет лишения свободы.

Впервые осужден действующий вице-президент Аргентины

Как отмечает агентство AP, это первый случай, когда аргентинский вице-президент осужден во время пребывания на посту. Приговор не вступит в законную силу до рассмотрения апелляций, этот процесс может занять годы, констатирует AP. На данный момент у вице-президента Аргентины есть иммунитет от преследований.

Кристина Фернандес де Киршнер раскритиковала приговор, назвав себя жертвой "судебной мафии". Позднее она объявила, что не будет баллотироваться в следующем году на пост президента, который уже занимала в 2007-2015 годах.

Сторонники экс-президента готовят общенациональную забастовку

Сторонники экс-президента заявили о возможности общенациональной забастовки. Они собрались в центре Буэнос-Айреса и прошли маршем к зданию федерального суда, который признал Киршнер виновной. Участники шествия били в барабаны и кричали, преодолевая полицейские заслоны.

1 сентября на 69-летнюю Кристину Киршнер было совершено покушение. Попытка убийства произошла у дома вице-президента Аргентины в Буэнос-Айресе. Как рассказал в телеобращении действующий глава государства Альберто Фернандес, находившийся в толпе мужчина направил на Киршнер пистолет и нажал на курок, однако выстрела не последовало. Нападавшего задержали.

В 2018 году к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции был приговорен экс-министр экономики и бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду.

Смотрите также:

Где государство оплачивает отдых своих гражданам?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Аргентинское танго по-немецки

Аргентинское танго по-немецки

Немка Николь Нау - одна из самых известных исполнительниц аргентинского танго в мире. Вместе с мужем-хореографом и их ансамблем она привезла свое новое шоу из Аргентины в Европу.
10 ноября 2014 г.04:06 мин.
external

Аргентинское танго Лаврова - "Заповедник"

Аргентинское танго Лаврова - "Заповедник"

Посреди пампасов в дебрях Аргентины, Где хамона запах, где звучанье кастаньет, Вдруг нашлась в подвале куча кокаина! Не врублюсь вот: наша или нет.
Политика5 марта 2018 г.01:55 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский в Славянске

Украина празднует День ВСУ и другие события 286-го дня войны

Политика5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Логотип телеканала "Дождь" (фото из архива)

Что говорят в Германии о лишении "Дождя" лицензии в Латвии

Что говорят в Германии о лишении "Дождя" лицензии в Латвии

СМИ9 ч. назад
external

Москва ведет экономику к катастрофе?

Москва ведет экономику к катастрофе?

Политика9 ч. назад18:54 мин.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон" говорит в рупор в цветах французского флага: "Предлагаю гарантии безопасности" - карикатура DW

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Политика13 ч. назад
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 на аэродроме в Энгельсе, январь 2022 года

Ракета или дрон? Аналитик о взрывах на аэродромах в России

Ракета или дрон? Аналитик о взрывах на аэродромах в России

Конфликты14 ч. назад
Экоактивисты облили картофельным супом картину Моне в музее в Потсдаме

Почему экоактивисты "Последнего поколения" раздражают немцев

Почему экоактивисты "Последнего поколения" раздражают немцев

Климат33 мин. назад
Карикатура - саудовский шейх с бочкой нефти

Эмбарго и потолок цен сработали: нефть сильно дешевеет

Эмбарго и потолок цен сработали: нефть сильно дешевеет

Экономика и бизнес11 ч. назад
На главную страницу