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Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер выступает перед сторонниками
Кристина Киршнер выступает перед сторонникамиФото: Mariana Nedelcu/REUTERS
ПреступностьАргентина

На вице-президента Аргентины Киршнер совершено покушение

Павел Мыльников
15 мин. назад

Кристину Киршнер пытались застрелить у ее дома в Буэнос-Айресе, но пистолет дал осечку. Нападавший задержан. Вице-президент не ранена. Киршнер требуют приговорить к 12 годам по делу о коррупции.

https://www.dw.com/ru/na-viceprezidenta-argentiny-kirsner-soverseno-pokusenie/a-63000183

На вице-президента Аргентины Кристину Киршнер было совершено покушение, сообщили местные СМИ вечером четверга, 1 сентября. Попытка убийства произошла у дома 69-летнего политика в Буэнос-Айресе. Как рассказал в телеобращении действующий глава государства Альберто Фернандес, находящийся в толпе мужчина направил на Киршнер пистолет и нажал на курок, однако выстрела не последовало. Причина, по которой произошла осечка, "технически еще не подтверждена", добавил Фернандес

Нападавшего задержали. По словам министра внутренних дел Анибаля Фернандеса, речь идет о 35-летнем уроженце Бразилии. Его мотивы на момент публикации оставались неизвестны. Вице-президент не пострадала. Телеканал Al Jazeera опубликовал видеозапись инцидента.

2 сентября объявлено выходным днем

Фернандес объявил 2 сентября выходным днем, поскольку общественное спокойствие в стране было нарушено. Населению должна быть предоставлена ​​возможность выступить "в мире и согласии" в защиту демократии и выразить солидарность с Киршнер, объяснил он.

Суд над вице-президентом Киршнер по делу о коррупции

В последние дни сотни сторонников Киршнер разбили стихийный лагерь у ее дома в поддержку политика. Женщина является фигурантом судебного процесса по делу о коррупции. Обвинение требует приговорить вице-президента к 12 годам тюрьмы и пожизненно запретить занимать государственные должности. По версии следствия, она возглавляла преступную группировку и нанесла государству своими действиями ущерб в размере миллиарда евро.

Кристина Киршнер занимает пост вице-президента с декабря 2019 года. Она была президентом Аргентины с декабря 2007 по декабрь 2015 года.

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