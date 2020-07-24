 Аргентина вводит третий пол в документах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.07.2021

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Мир

Аргентина вводит третий пол в документах

Аргентина отказывается от бинарности мужчина-женщина, в документах появляется третий пол. Президент страны заявил, что гендерная идентичность и сексуальная ориентация не должны волновать государство.

Президент Аргентины Альберто Фернандес

Президент Аргентины Альберто Фернандес

В аргентинском национальном удостоверении личности, помимо женского и мужского, будет предоставляться возможность выбрать "третий" пол, обозначаемый буквой Х. Соответствующее заявление в среду, 21 июля, сделал президент Аргентины Альберто Фернандес.

"Послушайте, в истории человечества наверняка было бесчисленное количество людей, которые не чувствовали себя мужчинами или женщинами, которые чувствовали себя другими - такими, какие они есть", - отметил президент. "Какое значение имеет для государства, мужчина перед ним или женщина? Важно, что граждане учатся или работают, вакцинируются, платят налоги, а не их сексуальная ориентация", - добавил он.

В Аргентине действуют либеральные законы в отношении ЛГБТ и гендерных особенностей. В 2002 году Буэнос-Айрес стал первым городом Латинской Америки, легализовавшим гражданские союзы для однополых и разнополых пар. С 2010 года разрешены однополые браки.

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    Автор: Виктор Вайц


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