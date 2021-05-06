 На рейсах Lufthansa к пассажирам будут обращаться гендерно-нейтрально | Новости из Германии о Германии | DW | 13.07.2021

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Германия

На рейсах Lufthansa к пассажирам будут обращаться гендерно-нейтрально

На рейсах Lufthansa и ее дочерних авиакомпаний экипаж больше не будет говорить "уважаемые дамы и господа" или "леди и джентльмены". Эти обращения заменят на гендерно-нейтральные формы.

Экипаж самолета Lufthansa около лайнера Airbus A321neo в аэропорту Дюссельдорфа

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa объявил об изменении формы приветствия пассажиров на борту своих самолетов. Теперь экипаж не будет обращаться к ним словами "уважаемые дамы и господа" или "леди и джентльмены", сообщают в компании во вторник, 13 июля.

Вместо этого будут использоваться гендерно-нейтральные формы вроде "доброе утро" или "дорогие гости". "Экипажи должны будут выбирать обращения, которые учитывают всех пассажиров", - отметил представитель авиаперевозчика. Выбор конкретной формы будет отдан на откуп капитану и бортпроводникам.

Нововведения будут распространяться также на дочерние авиакомпании Lufthansa - Austrian Airlines, Swiss, Eurowings и Brussels Airlines. Переход на новые правила может занять некоторое время, уточнили в немецком концерне.

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    Автор: Ксения Сафронова


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