На рейсах Lufthansa к пассажирам будут обращаться гендерно-нейтрально

На рейсах Lufthansa и ее дочерних авиакомпаний экипаж больше не будет говорить "уважаемые дамы и господа" или "леди и джентльмены". Эти обращения заменят на гендерно-нейтральные формы.