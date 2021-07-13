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На рейсах Lufthansa и ее дочерних авиакомпаний экипаж больше не будет говорить "уважаемые дамы и господа" или "леди и джентльмены". Эти обращения заменят на гендерно-нейтральные формы.
Самолеты Lufthansa, а также дочерних компаний Lufthansa Cargo и Swiss увеличат траекторию облета воздушного пространства Северной Кореи из-за ракетных испытаний.
В связи с угрозой ракетного обстрела авиакомпании пересмотрели планы воздушного сообщения с Израилем и отказались от рейсов в крупнейший аэропорт страны "на неопределенное время".
Кто готовит завтраки, обеды и ужины для авиапассажиров, и как еда попадает на борт самолета? Репортаж из штаб-квартиры Gate Courmet - одного из лидеров авиакейтеринга.
В руководстве немецкой компании Lufthansa произойдут перестановки: новым главой крупнейшего в Европе авиаконцерна становится 50-летний Кристоф Франц, прославившийся успешной санацией швейцарской авиакомпании Swiss.
Антимонопольное ведомство Европейского Союза разрешило немецкой авиакомпании Lufthansa купить своего швейцарского конкурента Swiss, но при одном условии.
Переход швейцарской авиакомпании Swiss в собственность Lufthansa состоялся. В среду вечером оба концерна подписали так называемый "интеграционный договор".
Как объявил председатель правления концерна, Adidas в 2004 году во время Олимпийских игр в Афинах намерен потратить на рекламу несколько десятков миллионов евро / Swiss вступила в ценовую борьбу на европейском рынке.
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