Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Swiss

Eine neuen Airbus A321neo Maschine der Deutschen Lufthansa AG steht bei einer Veranstaltung zur Taufe auf den Namen Aachen auf dem Gelände des Flughafens in Düsseldorf.

На рейсах Lufthansa к пассажирам будут обращаться гендерно-нейтрально 13.07.2021

На рейсах Lufthansa и ее дочерних авиакомпаний экипаж больше не будет говорить "уважаемые дамы и господа" или "леди и джентльмены". Эти обращения заменят на гендерно-нейтральные формы.
Lufthansa Airbus A321-100 Baden-Baden on landing approach to Franz Josef Strauss Airport, Munich, Upper Bavaria, Germany, Europe. | Verwendung weltweit

Самолеты Lufthansa будут еще дальше облетать КНДР 04.08.2017

Самолеты Lufthansa, а также дочерних компаний Lufthansa Cargo и Swiss увеличат траекторию облета воздушного пространства Северной Кореи из-за ракетных испытаний.
Lod, Israel - June 8th,2012: Over-the-jet-engine view of Israeli commercial passenger jet airplanes belonging to the Israeli 'El-Al' aviation company, parked at Ben-Ggurion airport in the early morning. #54233501 © eldadcarin - Fotolia.com

Авиалинии Европы и США отменили рейсы в Тель-Авив 22.07.2014

В связи с угрозой ракетного обстрела авиакомпании пересмотрели планы воздушного сообщения с Израилем и отказались от рейсов в крупнейший аэропорт страны "на неопределенное время".
###ACHTUNG! NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ARTIKEL VON MAREK/WENIGER VERWENDEN### Wikipedia: Die Gategroup Holding AG (vormals als Gate Gourmet auftretend) mit Sitz in Kloten ist ein international tätiger, auf Airline-Catering spezialisierter Schweizer Konzern. *** Bilder von M. Marek, DW Aufnahmedatum: 01/ 2012

Gate Courmet: обед на седьмом небе 04.04.2012

Кто готовит завтраки, обеды и ужины для авиапассажиров, и как еда попадает на борт самолета? Репортаж из штаб-квартиры Gate Courmet - одного из лидеров авиакейтеринга.
Das neue Lufthansa-Vorstandsmitglied Christoph Franz lächelt am Freitag (24.04.2009) in Köln. Der bisherige Chef der Schweizer Fluglinie Swiss, Christoph Franz, wird neuer Vizechef der Deutschen Lufthansa. Für Franz wurde ein Ressort mit der Zuständigkeit für den Passagiertransport in der Konzernmutter eingerichtet. Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Новым шефом Lufthansa станет кризисный менеджер Кристоф Франц 22.09.2010

В руководстве немецкой компании Lufthansa произойдут перестановки: новым главой крупнейшего в Европе авиаконцерна становится 50-летний Кристоф Франц, прославившийся успешной санацией швейцарской авиакомпании Swiss.
Ein Airbus A-321 der Lufthansa rollt am Montag, 21. Maerz 2005, auf dem Flughafen Zuerich Kloten an parkierten Flugzeugen der Swiss International Airlines vorbei. Der Handel mit Aktien der Swiss an der Schweizer Boerse SWX ist eingestellt worden. Der Handel bleibt bis Dienstagabend suspendiert, wie die Swiss am Montag mitteilte. Damit solle Unsicherheiten im Vorfeld der Verwaltungsratsitzung der Swiss vom morgigen Dienstag vorgebeugt werden, erklaerte die Swiss. Auch der Verwaltungsrat der Lufthansa, die die Swiss uebernehmen will, tagt am Dienstag. (AP Photo/Keystone/Steffen Schmidt)

Lufthansa получила право купить Swiss 05.07.2005

Антимонопольное ведомство Европейского Союза разрешило немецкой авиакомпании Lufthansa купить своего швейцарского конкурента Swiss, но при одном условии.

Lufthansa почти полностью завершила покупку Swiss 03.06.2005
Eine Maschine der Lufthansa rollt am 18. Nov. 2000 auf dem Flughafen Zuerich-Kloten an einer Maschine der Swissair vorbei. Die Folgen der Terroranschlaege in den USA haben die Swissair bisher rund 43,8 Millionen Euro (85,7 Millionen Mark) gekostet. Der Kurs der Swissair-Aktie brach am Donnerstag, 20. September 2001 massiv ein. Auch die Deutsche Lufthansa kuendigte an ihr Angebot zu reduzieren. Fuenf Strecken im innereuropaeischen Verkehr sollen wegfallen. (AP Photo/Keystone/ Steffen Schmidt)

Swiss перешла под крыло немецкого авиагиганта 24.03.2005

Переход швейцарской авиакомпании Swiss в собственность Lufthansa состоялся. В среду вечером оба концерна подписали так называемый "интеграционный договор".

Lufthansa готова к приобретению Swiss 22.03.2005

Lufthansa вновь намерена купить Swiss 14.03.2005

Авиакомпания Swiss сократит тысячу сотрудников 18.01.2005

Авиакомпания Swiss сократит тысячу сотрудников 18.01.2005

Swiss: первая прибыль 17.08.2004

Swiss: в процессе реструктуризации 18.11.2003

Найдет ли Swiss партнеров? 23.09.2003
Sports shoes of German sports goods maker Adidas-Salomon AG are put on display in a shop in Magdeburg, eastern Germany, on Thursday, Feb. 7, 2002. Adidas-Salomon said Thursday that it has met its 2001 targets of achieving 15 percent growth in net profit and five percent in sales. (AP Photo/Eckehard Schulz)

В Афинах Adidas намерен взять Олимп 28.08.2003

Как объявил председатель правления концерна, Adidas в 2004 году во время Олимпийских игр в Афинах намерен потратить на рекламу несколько десятков миллионов евро / Swiss вступила в ценовую борьбу на европейском рынке.
Показать еще