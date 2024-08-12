Lufthansa корректирует график полетов на Ближний Восток

Все рейсы Lufthansa Group в Тель-Авив в Израиле и Бейрут в Ливане не будут выполняться до 21 августа. Отмены коснутся также рейсов в Тегеран, Амман и Эрбиль, уточнило агентство AFP.

Lufthansa Group продолжила вносить изменения в график своих полетов на Ближний Восток связи с угрозой дальнейшей эскалации в регионе. О новых корректировках в понедельник, 12 августа, сообщила швейцарская SWISS - дочерняя компания немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG.

Все рейсы в Тель-Авив в Израиле и Бейрут в Ливане не будут выполняться до 21 августа включительно.

SWISS предлагает пассажирам, пострадавшим от отмены, возможность бесплатно перебронировать свой рейс.

Клиенты, купившие билеты на период до 31 августа, могут бесплатно отменить бронирование, если примут решение отказать от поездки, говорится на сайте швейцарского перевозчика.

Air France продолжит летать в Тель-Авив

Как уточнило агентство AFP, до 21 августа также не будут выполняться рейсы Lufthansa Group в Тегеран в Иране, Амман в Иордании и Эрбиль на севере Ирака.

В Lufthansa Group входят также авиакомпании Eurowings, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

Между тем французская авиакомпания Air France и ее дочерняя компания Transavia France продлили приостановку рейсов в Бейрут до следующей среды. По словам представителей двух авиакомпаний, возобновление полетов будет возможно после новой оценки "ситуации на месте". При этом Air France пока продолжает летать в Тель-Авив.

Эскалация на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 39 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.