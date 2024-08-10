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США: Эскалация на Ближнем Востоке не выгодна никому

Екатерина Венкина
10 августа 2024 г.

Госсекретарь США Блинкен и министр обороны Израиля Галант обсудили в телефонной беседе усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант и госсекретарь США Энтони Блинкен
Йоав Галант и Энтони Блинкен (фото из архива)Фото: Evelyn Hockstein/AP Photo/picture alliance

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Израиля Йоав Галант в телефонном формате обсудили усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил представитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Блинкен подтвердил "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля" и отметил, что "эскалация не отвечает интересам ни одной из сторон".

Госсекретарь вновь подчеркнул настоятельную необходимость достижения прекращения огня в секторе Газа. По его словам, эта мера обеспечит освобождение израильских заложников, позволит увеличить приток гуманитарной помощи и создаст условия для более масштабной региональной стабильности. Глава Госдепартамента также подчеркнул важность достижения дипломатического решения, которое позволит израильским и ливанским семьям вернуться домой.

Во внешнеполитическом ведомстве США сообщили, что Вашингтон выделил Израилю 3,5 млрд долларов (3,2 млрд евро) на закупку американского оружия и военного снаряжения. Об этом были проинформированы американские законодатели. По данным телекомпании CNN, эти средства - часть дополнительного финансирования Израиля на общую сумму в 14 млрд долларов (12,8 млрд евро), одобренного Конгрессом США в апреле.

США усилили группировку войск на Ближнем Востоке

Ранее Соединенные Штаты усилили группировку войск на Ближнем Востоке. Ввиду возможных атак Ирана и его союзников на военную базу США на Ближнем Востоке вылетели около дюжины истребителей F/A-18 с авианосца USS Theodore Roosevelt, передало в ночь на 7 августа агентство AP со ссылкой на источник.

Истребители, а также самолет-разведчик E-2D Hawkeye покинули находящийся в Оманском заливе авианосец и 5 августа прибыли на базу.

"Эти корректировки позиции дополняют широкий спектр возможностей, которые вооруженные силы США поддерживают в регионе, включая десантную группу морской пехоты авианосца USS WASP, действующую в восточном Средиземноморье", - пояснили в Минобороны США. Данные меры направлены на "обеспечение готовности Соединенных Штатов реагировать на различные непредвиденные обстоятельства", добавили там.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 39 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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