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Снегопад в Японии (фото из архива)Фото: dpa/kyodo
Природа и окружающая средаЯпония

В Японии пытаются вырабатывать электричество из снега

Дмитрий Вачедин
31 мин. назад

Власти города Аомори намерены использовать снег для получения электричества. В пилотном проекте турбина приводится в движение разницей температур между получаемой при таянии снега жидкостью и воздухом.

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В японском городе Аомори на севере острова Хонсю запущен пилотный проект по получению электрической энергии в ходе таяния снега, сообщает в воскресенье, 8 января, агентство Kyodo. Для этой цели снег собирают в специально изолированном бывшем школьном бассейне, а получаемая при таянии жидкость приводит в движение турбину, испаряясь за счет тепла окружающего воздуха. Этот проект появился при сотрудничестве местной IT-компании с токийским университетом электрокоммуникации.

Аомори лежит в северной части Японии, каждую зиму тут наблюдается обширное выпадение снега, на преодоление последствий которого местные власти тратят большие деньги. Снежные массы, от которых очищали улицы города, ранее просто сбрасывали в море. Теперь местные власти пытаются извлечь из собранного снега выгоду - например, используя естественные процессы таяния для получения электроэнергии.

Для получения большей разницы температур, которая увеличивает производительность турбины, специалисты в будущем планируют использовать естественное тепло местных горячих источников и тепло Земли. В случае благоприятного результата эксперимента они надеются на появление целой новой отрасли, основанной на переработке снега.

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