  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесЯпония

В Японии - крупнейший обвал индекса Nikkei с 1987 года

Ольга Лебедева
5 августа 2024 г.

Показатели на Токийской бирже падают с 1 августа после повышения Банком Японии ключевой ставки с 0,1 до 0,25 процента. Индекс Nikkei за день потерял 12,4 процента.

https://p.dw.com/p/4j7ln
Показатели индекса Nikkei
Показатели индекса Nikkei, 5 августа 2024 годаФото: Chiharu Horikoshi/Jiji Press/dpa/picture alliance

На фоне опасений по поводу коллапса мировой экономики и рецессии японский фондовый индекс Nikkei в понедельник, 5 августа, рухнул на 12,4 процента до 31 458,42 пункта. Это крупнейший обвал главного индекса Токийской биржи, включающего показатели 225 компаний, за последние 37 лет.

В последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в октябре 1987 года, когда индекс Nikkei потерял 14,9 процента, упав до 3836,48 пункта - это был его крупнейший обвал в истории.

Более широкий индекс Topix сократился на 12,2 процента до 2227 пунктов. Особенно пострадал индекс японской банковской отрасли, который упал на 17,3 процента, что стало наибольшим показателем среди 33 индексов Токийской биржи.

Банк Японии повысил ключевую ставку

Акции на японской бирже падают с 1 августа после того как 31 июля Банк Японии существенно повысил ключевую ставку с 0,1 процента до 0,25 процента. В Токио также предупредили о вероятности новых повышений ставки до конца текущего года.

Обвал показателей в тот же день наблюдался и на других биржах Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди прочих на примерно 8 процентов сократились таиландский индекс Taiex и южнокорейский Kospi.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Брокер на бирже.

60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа

60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа

9 февраля 1957 года брокеры впервые после Второй мировой войны вошли в торговый зал франкфуртской биржи. Репрезентативное здание восстанавливали несколько лет.
Культура9 февраля 2017 г.7 фото
external

Репортаж DW из города Вадзима в Японии, пострадавшего от землетрясения

Репортаж DW из города Вадзима в Японии, пострадавшего от землетрясения

Жители Вадзимы, одного из городов на западе Японии, наиболее пострадавших от землетрясения, обеспокоены тем, что город уже никогда не будет прежним.
Катастрофы8 января 2024 г.01:45 мин.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и глава Госсовета КНР Ли Цян, 27 мая 2024 года

Cаммит Пекина, Сеула и Токио: чего добиваются его участники?

Cаммит Пекина, Сеула и Токио: чего добиваются его участники?

Китай, Южная Корея и Япония, три крупнейшие экономики Азии, хотят расширить экономические связи и заключить соглашение о свободной торговле - несмотря на недоверие в сфере политики.
Политика28 мая 2024 г.
Показать еще