В Японии - крупнейший обвал индекса Nikkei с 1987 года

Показатели на Токийской бирже падают с 1 августа после повышения Банком Японии ключевой ставки с 0,1 до 0,25 процента. Индекс Nikkei за день потерял 12,4 процента.

На фоне опасений по поводу коллапса мировой экономики и рецессии японский фондовый индекс Nikkei в понедельник, 5 августа, рухнул на 12,4 процента до 31 458,42 пункта. Это крупнейший обвал главного индекса Токийской биржи, включающего показатели 225 компаний, за последние 37 лет.

В последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в октябре 1987 года, когда индекс Nikkei потерял 14,9 процента, упав до 3836,48 пункта - это был его крупнейший обвал в истории.

Более широкий индекс Topix сократился на 12,2 процента до 2227 пунктов. Особенно пострадал индекс японской банковской отрасли, который упал на 17,3 процента, что стало наибольшим показателем среди 33 индексов Токийской биржи.

Банк Японии повысил ключевую ставку

Акции на японской бирже падают с 1 августа после того как 31 июля Банк Японии существенно повысил ключевую ставку с 0,1 процента до 0,25 процента. В Токио также предупредили о вероятности новых повышений ставки до конца текущего года.

Обвал показателей в тот же день наблюдался и на других биржах Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди прочих на примерно 8 процентов сократились таиландский индекс Taiex и южнокорейский Kospi.