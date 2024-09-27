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ПолитикаЯпония

В Японии избран новый лидер правящей партии

Сергей Ромашенко
27 сентября 2024 г.

Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба баллотировался на высший пост в правящей партии уже в пятый раз. Парламент проголосует по его утверждению на должность премьера на внеочередном заседании 1 октября.

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Бывший министр обороны Японии Сигэру Исида избран новым лидером правящей партии страны
Бывший министр обороны Японии Сигэру Исида избран новым лидером правящей партии страныФото: TAKASHI AOYAMA/AFP

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) в пятницу, 27 сентября, выбрала своим новым председателем Сигэру Исибу. После утверждения парламентом 1 октября он станет новым премьер-министром страны.

Голосование проводилось в два тура, поскольку ни одному из девяти кандидатов не удалось набрать большинство голосов. В первом раунде Исиба набрал 154 голосов, выйдя во второй раунд с Санаэ Такаити. Во втором раунде политик получил 215 голосов.

"Я буду верить в наш народ, смело и искренне говорить правду и сделаю все возможное, чтобы превратить Японию в безопасную страну, где каждый снова сможет жить с улыбкой", - сказал политик после избрания.

Досрочных выборов в парламент не будет

В отличие от большинства оппонентов Исиба не стал обещать провести досрочные выборы в нижнюю палату японского парламента, сказав, что не видит необходимости в немедленном роспуске законодательного органа. Плановые выборы должны состояться до октября 2025 года.

Нынешние выборы председателя ЛДПЯ стали для Исибы уже пятыми - перед этим он безуспешно баллотировался в 2008, 2012, 2018 и 2020 годах. Каждый раз политик был одним из наиболее популярных кандидатов среди населения Японии, но заручиться достаточной поддержкой среди собственных однопартийцев ему не удавалось. Готовясь к нынешним выборам, он обещал, что это будет его последняя попытка.

Действующий премьер-министр Фумио Кисида отказался от участия в выборах из-за многочисленных скандалов, потрясавших ЛДПЯ в годы его лидерства - от вскрывшихся связей партии с тоталитарной сектой из Южной Кореи, Церковью объединения, до присваивания партийными фракциями частных пожертвований от сторонников партии. В августе Кисида объявил об уходе с поста главы правительства.

"Помешанный на военном деле"

Сигэру Исиба - один из наиболее опытных политиков в ЛДПЯ, успевший сменить несколько правительственных должностей: министра обороны (2007 - 2008), министра сельского хозяйства (2008 - 2009) и министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики (2014 - 2016).

В 1979 году Сигэру Исиба окончил престижный токийский университет Кэйо и начал работать в банке Mitsui, но спустя уже четыре года ушел в политику и устроился секретарем в одну из фракций ЛДПЯ. С 1990-х годов политик стал активно погружаться в оборонную тематику, чем заработал себе прозвище "помешанный на военном деле".  Он последовательно выступал за расширение применения Сил самообороны Японии и пересмотр пацифистских положений послевоенной Конституции, чем снискал себе репутацию "ястреба".

С 2002 по 2004 год Исиба возглавлял Управление национальной обороны и стал одним из ключевых фигур трансформации Сил самообороны Японии. Чиновник руководил успешным запуском первого японского разведспутника и совместной с США разработкой баллистических ракет SM-3 Block IIA, а также способствовал первой в истории дислокации японских военных за рубеж без санкции Совбеза ООН - в Ирак в 2003 году.

 

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