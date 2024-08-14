Премьер Японии заявил об уходе в отставку по окончании срока

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет баллотироваться на второй срок на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в следующем месяце. "Я продолжу делать все возможное на посту премьер-министра до окончания моего срока полномочий в сентябре", - заявил Кисида, объявляя о своем решении уйти в отставку в ходе пресс-конференции в среду, 14 августа.

Кисида пояснил, что "это тяжелое решение" было продиктовано желанием "подтолкнуть вперед политические реформы" в стране. "Прозрачные и открытые выборы, свободные и энергичные дебаты сейчас важнее, чем когда-либо. Самый очевидный первый шаг, чтобы показать, что ЛДП изменится, - это мой уход", - сказал он журналистам в Токио. При этом, по словам главы правительства, он намерен остаться в политике и поддерживать нового главу партии.

Поддержка Кисиды упала на фоне скандалов

Как отмечает агентство Reuters, общественная поддержка японского премьера уже давно идет на спад, что связано с серией политических скандалов внутри Либерально-демократической партии. В частности, речь идет о финансировании некоторых партийцев со стороны полурелигиозной организации "Церковь объединения", против которой в Японии открыто несколько дел о вымогательстве и мошенничестве, а также о скандале с присвоением части политических пожертвований членами крупнейшей в ЛДП фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Кроме того, Кисида столкнулся с общественным недовольством из-за инфляции в стране.

67-летний Кисида был избран председателем ЛДП в 2021 году, и его трехлетний срок полномочий истекает в сентябре. Его отказ переизбираться означает, что новый лидер, который победит на партийном голосовании, сменит его на посту премьер-министра, поскольку ЛДП контролирует обе палаты парламента. Партия находится у власти практически непрерывно с 1955 года.