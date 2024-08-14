  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаЯпония

Премьер Японии заявил об уходе в отставку по окончании срока

Жан Рофе
14 августа 2024 г.

Фумио Кисида отказался переизбираться в качестве главы правящей Либерально-демократической партии. Трехлетний срок полномочий японского премьер-министра на этом посту истекает в сентябре.

https://p.dw.com/p/4jRpY
Премьер-министр Японии Фумио Кисида (фото из архива)
Фумио Кисида (фото из архива)Фото: AFP

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет баллотироваться на второй срок на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в следующем месяце. "Я продолжу делать все возможное на посту премьер-министра до окончания моего срока полномочий в сентябре", - заявил Кисида, объявляя о своем решении уйти в отставку в ходе пресс-конференции в среду, 14 августа.

Кисида пояснил, что "это тяжелое решение" было продиктовано желанием "подтолкнуть вперед политические реформы" в стране. "Прозрачные и открытые выборы, свободные и энергичные дебаты сейчас важнее, чем когда-либо. Самый очевидный первый шаг, чтобы показать, что ЛДП изменится, - это мой уход", - сказал он журналистам в Токио. При этом, по словам главы правительства, он намерен остаться в политике и поддерживать нового главу партии.

Поддержка Кисиды упала на фоне скандалов

Как отмечает агентство Reuters, общественная поддержка японского премьера уже давно идет на спад, что связано с серией политических скандалов внутри Либерально-демократической партии. В частности, речь идет о финансировании некоторых партийцев со стороны полурелигиозной организации "Церковь объединения", против которой в Японии открыто несколько дел о вымогательстве и мошенничестве, а также о скандале с присвоением части политических пожертвований членами крупнейшей в ЛДП фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Кроме того, Кисида столкнулся с общественным недовольством из-за инфляции в стране.

67-летний Кисида был избран председателем  ЛДП в 2021 году, и его трехлетний срок полномочий истекает в сентябре. Его отказ переизбираться означает, что новый лидер, который победит на партийном голосовании, сменит его на посту премьер-министра, поскольку ЛДП контролирует обе палаты парламента. Партия находится у власти практически непрерывно с 1955 года.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему в Японии от престола отрекся император (30.04.2019)

Почему в Японии от престола отрекся император (30.04.2019)

В Токио произошло историческое событие - император Акихито отрекся от престола. В последний раз подобное событие в Японии произошло более двухсот лет назад.
Политика30 апреля 2019 г.02:08 мин.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Киев, март 2023 года

Разворот Японии: помощь Киеву, отчуждение от Москвы

Разворот Японии: помощь Киеву, отчуждение от Москвы

Незаметно для многих в Европе Япония стала одним из ведущих финансистов воюющей Украины. Чем это объяснить, и почему в отказе Токио от сотрудничества с Москвой есть исключения?
Политика12 апреля 2024 г.
Упавший после землетрясения дом в преферктуре Исикава, 2 января 2024 года

Япония после землетрясения: цунами нет, АЭС работают

Япония после землетрясения: цунами нет, АЭС работают

Подземные толчки у западного побережья Японии навеяли воспоминания о небывалом цунами и катастрофе на АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке страны в 2011 году. К счастью, на этот раз все не так страшно.
Катастрофы2 января 2024 г.