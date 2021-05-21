 В Амстердаме неизвестный ранил ножом пять человек | Новости из Германии о Европе | DW | 22.05.2021

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Европа

В Амстердаме неизвестный ранил ножом пять человек

Один пострадавший скончался, четверо доставлены в больницу. Полиция задержала подозреваемого и устанавливает причины произошедшего.

Полиция перекрыла улицу на месте нападения в Амстердаме

Полиция перекрыла улицу на месте нападения в Амстердаме

В центральной части Амстердама вечером в пятницу, 21 мая, неизвестный с ножом атаковал и ранил пятерых человек, некоторые ранения были тяжелые. Один из пострадавших скончался на месте. Четверо доставлены в больницу.

По словам представительницы полиции Амстердама, подозреваемый в совершении нападений был задержан, сейчас устанавливаются причины случившегося.

Район Де Пайп, где произошел инцидент, известен своими барами и ресторанами, однако сейчас все они закрыты из-за пандемии. На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи, в воздухе барражирует полицейский вертолет.

Пожизненный срок для напавшего на туристов в Дрездене

Ранее в тот же день стало известно, что 21-летний выходец из Сирии Абдуллах А., напавший с ножом на туристов в центре Дрездена осенью прошлого года, приговорен к пожизненному лишению свободы.

В 2020 году он атаковал двух мужчин, в результате 55-летний турист скончался в больнице, а его спутник получил тяжелые телесные повреждения. В 2018 году молодой человек уже был осужден за поддержку террористической группировки "Исламское государство".

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    Сведений о жертвах нет

    Официальных сообщений о жертвах нападений нет. По неподтвержденным данным, несколько человек погибли.

    Автор: Илья Коваль


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