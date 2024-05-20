В Якутии из-за паводка введен региональный режим ЧС

Паводок в Якутии вызван ледоходом на Лене. Ожидается повышение уровня воды в Алдане. Правительству Якутии поручено принять меры по восстановлению пострадавших населенных пунктов.

В Якутии в связи с резким ухудшением паводковой обстановки введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Соответствующий указ подписал глава Республики Саха Айсен Николаев. "Правительству республики поручено принять все меры по восстановлению населенных пунктов, оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам", - написал он в Telegram-канале в понедельник, 20 мая.

По данным регионального МЧС, активный ледоход на реке Лене начался на территории Кобяйского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и Якутска. Ожидается и повышение уровня воды в реке Алдан.

Наиболее пострадавший район

Сильнее всех от паводка в Якутии пострадал Намский район , где наводнение зафиксировано в 16 населенных пунктах. Здесь подтопленными остаются около 650 дворовых территорий и почти 500 домов. В районе паводка работают 384 специалиста и 92 единицы техники.

13 мая пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии сообщала, что из-за образовавшегося ледяного затора на реке Лена подтоплено более 100 домов и около 60 дворовых территорий в Олекминском районе.

Паводки в российских регионах

Российские регионы в начале апреля столкнулись с паводками. Наиболее масштабные наводнения произошли в Оренбургской области. 4 апреля в регионе был объявлен режим ЧС, позднее режим чрезвычайной ситуации был повышен до федерального. Из-за подъема уровня воды в Урале в Орске прорвало насыпную дамбу. Позднее вода пришла и в областной центр региона - Оренбург.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Тюменской области, там подтоплено 277 домов. Пик наводнения там ожидается к 25 мая. В Омской области из-за затоплений с 17 мая действует режим ЧС федерального уровня.