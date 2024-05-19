В Афганистане десятки человек погибли при наводнениях

Стихийные бедствия в провинциях Гор и Фарьяб привели к массовой гибели скота, затоплению сельхозугодий и разрушению тысяч домов.

Десятки человек погибли в результате наводнений в Афганистане, вызванных проливными дождями. Только в северной провинции Фарьяб в ночь на воскресенье, 19 мая, утонули 66 человек, сообщили местные власти. Еще пятеро получили ранения, а восемь пропали без вести.

Кроме того, разрушены или повреждены 1500 зданий, нанесен ущерб обширным сельскохозяйственным угодьям, а десятки голов скота утонули.

Стихийное бедствие затронуло и провинцию Гор в центральной части страны. По оценке властей региона, с 17 мая там в результате наводнений погибли 55 человек, а более 3000 домов разрушены.

В ООН оценили число погибших в сотни человек

Неделей ранее наводнение в провинции Баглан унесло жизни свыше 300 жителей, сообщили представители Всемирной продовольственной программы ООН. Большинство районов провинции оказались недоступны для грузовиков, указали во всемирной организации.

Раздираемая войнами более четырех десятилетий страна относится к государствам, наименее подготовленным к стихийным бедствиям. Нынешней весной Афганистан столкнулся с обильными дождями после продолжительной засухи.