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Аэропорт Кельн/Бонн
Аэропорт Кельн/БоннФото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

В аэропорту Кельна автомобилист пытался наехать на людей

Даниил Сотников
33 мин. назад

В результате инцидента несколько человек получили легкие травмы. Водитель задержан, предположительно, он страдает от психического расстройства.

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В немецком аэропорту Кельн/Бонн мужчина на автомобиле попытался наехать на пешеходов, сообщает агентство dpa со ссылкой на местную полицию в пятницу, 24 марта.

В результате инцидента несколько человек получили травмы, их жизням ничего не угрожает, сообщал представитель полиции. По его словам, 57-летний водитель целенаправленно поехал на пешеходов на закрытой парковке. Повреждены также несколько машин.

Двое полицейских также получили легкие травмы, поскольку мужчина оказал сопротивление при задержании. Водитель находится в больнице, предположительно, он страдает от психического расстройства, уточнили в полиции.

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