Водитель автомобиля, наехавшего на детей в Гессене, подозревается в умышленном убийстве

Наезд на группу детей, совершенный 29 октября 30-летним автоводителем на территории города Витценхаузена на севере федеральной земли Гессен в Германии и повлекший гибель восьмилетней девочки, следствие больше не классифицирует как несчастный случай. Как сообщает в понедельник, 1 ноября, dpa со ссылкой на данные, обнародованные прокуратурой и полицией, после выяснения ряда подробностей по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. В настоящее время фигурант находится в психиатрической больнице. Есть подозрения, что он страдает серьезным психическим заболеванием, которое стало причиной совершенных им действий.

Версию следствия изменили показания свидетеля

Согласно сведениям правоохранительных органов, автомобиль, за рулем которого находился мужчина, являющийся гражданином Турции, въехал в пятницу, 29 октября, в группу школьниц. В результате две девочки в возрасте восьми лет и одна девочка в возрасте семи лет получили серьезные ранения. Одна из восьмилетних девочек позже скончалась в больнице.

Первоначально следователи предположили, что это был несчастный случай. Однако позже в полицию явился ранее не известный свидетель, представивший события "в совершенно ином свете". Его показания, а также результаты предварительной экспертной оценки привели к переклассификации дела, пояснил журналистам официальной представитель прокуратуры в Касселе.

Признаков того, что это был теракт, не выявлено. Расследование ведется по подозрению в попытке и в совершении убийства, нанесении тяжких телесных повреждений и опасным помехам дорожному движению. По данным следствия, сам подозреваемый во время допроса говорил о том, что он внезапно потерял сознание.

В ходе дальнейшего расследования, помимо прочего, будет проведен анализ крови подозреваемого на наличие в ней таких субстанций, как наркотические вещества, алкоголь, медикаменты. Также будет решаться вопрос о вменяемости задержанного.

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