Четверо погибших в результате наезда на пешеходов в немецком Трире

Мужчина, совершивший наезд на пешеходов в западногерманском Трире, действовал преднамеренно, заявил вечером во вторник, 1 декабря, на пресс-конференции министр внутренних дел федеральной земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц (Roger Lewentz). По его словам, водитель ехал зигзагом по пешеходной зоне, чтобы причинить вред как можно большему числу людей.

В результате ЧП, по последним данным, погибли четыре человека: женщины в возрасте 25 и 73 лет, девятимесячный младенец и 45-летний мужчина. Кроме того, пострадали 15 человек, из них 9 получили тяжелые травмы. Около 25 человек находятся в шоковом состоянии.

Как сообщил ведущий расследование прокурор Петер Фритцен (Peter Fritzen), преступление совершил ранее несудимый 51-летний мужчина, имеющий немецкое гражданство, уроженец Трира, проживший большую часть жизни в регионе Трир-Саарбург. Против него начато расследование по подозрению в убийстве четырех человек и нанесении тяжких телесных повреждений в нескольких случаях.

О мотивах преступника пока ничего неизвестно, его допрос продолжается. По словам Фритцена, у следствия на данный момент нет оснований утверждать, что преступление совершено по "каким-то террористическим мотивам" политического или религиозного характера. Следователи не исключают, что у подозреваемого могут быть психические проблемы. Поэтому в ближайшее время будет проведена психиатрическая экспертиза, сообщил Петер Фритцен.

Преступник задержан через 4 минуты

По данным полиции, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружено 1,4 промилле алкоголя. У него в последнее время не было постоянного места жительства, несколько последних дней он провел в своем автомобиле.

Полиция реконструировала ход событий. По ее данным, внедорожник, которым управлял задержанный, заехал в пешеходную зону у Базилики Константина и через площадь Хауптмаркт направился в сторону античных ворот Порта Нигра, совершая "беспорядочные" наезды на пешеходов. Таким образом он преодолел около одного километра в самом центре города. Первый звонок о ЧП в полицию поступил в 13.47 (15.47 мск), через 4 минуты полиция остановила и задержала мужчину неподалеку от Порты Нигры. При задержании он оказывал сопротивление.

По словам бургомистра Трира Вольфрама Ляйбе (Wolfram Leibe), это был самый трагичный день в городе после Второй мировой войны. Он поблагодарил около 300 сотрудников скорой помощи, пожарной охраны, различных вспомогательных служб, а также 450 полицейских, задействованных в Трире.

Когда автомобиль становится оружием

Это уже не первый случай в Германии, когда автомобиль используется в качестве оружия. В феврале нынешнего года в Фолькмарзене в федеральной земле Гессен 29-летний мужчина совершил преднамеренный наезд на группу людей во время карнавального шествия. Пострадали десятки человек, в том числе 18 детей. Преступник находится в предварительном заключении, следствие исключает политические мотивы.

В Северном Рейне - Вестфалии произошло два подобных ЧП: в январе 2019 года 50-летний мужчина в новогоднюю ночь совершил наезд на группу людей в Боттропе. Пострадали четыре человека. Водитель помещен в закрытую психиатрию. В Мюнстере в апреле 2018 года мужчина совершил наезд на посетителей ресторана, погибло 5 человек, более 20 ранено. Водитель застрелился на месте преступления. Следователи считают, что он был психически нездоров.

В Гейдельберге в федеральной земле Баден-Вюртемберг в феврале 2017 года 35-летний мужчина наехал на пешеходов на тротуаре в центре города. От травм умер 73-летний мужчина. Преступник признан невменяемым и помещен в психиатрию.

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