В результате наезда автомобиля в Миннеаполисе погибла женщина, есть раненые

Мужчина в Миннеаполисе (штат Миннесота) совершил наезд на автомобиле на группу демонстрантов, протестовавших в связи со смертью афроамериканца Уинстона Буги Смита-младшего, погибшего 3 июня при задержании. Как сообщила полиция в ночь на понедельник, 14 июня, в результате наезда погибла женщина, еще три человека получили ранения.

"Демонстранты вытащили подозреваемого из автомобиля и, по свидетельству очевидцев, начали его избивать", - указали в правоохранительных органах. На место происшествия "прибыли полицейские и заключили водителя под стражу", пояснили блюстители порядка.

В полиции предполагают, что мужчина мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков, ему была оказана помощь в больнице. Мотивы водителя устанавливаются.

Смерть афроамериканца при задержании

Протесты из-за смерти Смита-младшего вспыхнули в Миннеаполисе в начале июня. В полиции утверждали, что во время задержания 32-летнего афроамериканца, объявленного в розыск за нарушение правил обращения с оружием, он открыл стрельбу из припаркованной машины, однако был застрелен и скончался на месте.

Суд признал виновным сотрудника полиции по делу Джорджа Флойда

Год назад, 25 мая 2020 года, в Миннеаполисе в результате жестоких действий полицейского при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Этот случай вызвал масштабные акции протеста против расизма и полицейского насилия в США и многих других странах. По данным следствия, сотрудник полиции Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил Флойда коленом. Суд признал его виновным, приговор должен быть вынесен 25 июня.

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